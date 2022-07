La docencia privada de Santa Fe anunció un paro de 48 horas

El gremio que nuclea a la docencia de la educación privada de Santa Fe, Sadop, convocó este miércoles a un paro por 48 horas para la próxima semana en protesta por la negativa del gobierno de Omar Perotti de reabrir la discusión paritaria.

La medida de fuerza de Sadop está prevista para el martes y miércoles de la semana próxima. Al mismo tiempo, el gremio no descarta repetirla el miércoles y jueves de la semana siguiente.

La decisión de ir a un paro de actividades fue tomada durante un plenario virtual del que participaron casi 300 delegadas y delegados. En pleno, la docencia privada lanzó la medida de fuerza "ante la apatía y la falta de respuestas a los pedidos realizados por todas las vías legales".

Sadop comunicó también que realizará movilizaciones y actos junto al gremio de la docencia pública, Amsafe, con el objetivo de "visibilizar el descontento de la docencia privada".

La medida de fuerza de Sadop se da en el marco de un recrudecimiento del conflicto sindical en toda la provincia. Esta semana, la federación de empleados municipales de Santa Fe, Festram, llegó a un acuerdo con el gobierno tras varias semanas de conflicto con medidas de fuerza.

Eso no es todo: Amsafe no descarta lanzar en las próximas horas una medida de fuerza con motivos calcados a los de Sadop. Consideran que el acuerdo alcanzado en marzo con el gobirno provincial quedó carcomido por la inflación. En tanto, los estatales aglutinados en ATE y en UPCN reclamar adelantar las últimas cuotas del aumento aunque, más amigables con Perotti, por ahora no agitan conflictos.