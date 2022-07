En la calle, Unidad Piquetera reclama más planes y una reunión con Batakis

Unidad Piquetera volvió a salir a las calles. Lejos de cualquier intento de pax todista, el colectivo que nuclea a los movimientos sociales más combativos iniciaban este jueves en el Obelisco una concentración en rechazo a los anuncios económicos de la ministra Silvina Batakis, a quien además le reclaman una reunión.

Los manifestantes se concentraban a lo largo de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, y en la esquina de 9 de Julio y San Juan, en Constitución. La manifestación se inició después de las 10.30 para exigir al Gobierno "un bono y la reapertura del programa Potenciar Trabajo".

"Pedimos un bono de ayuda similar al que se realizó en los últimos dos meses, que sea para jubilados, trabajadores precarizados y desocupados y también solicitamos la reapertura del Potenciar Trabajo y la universalización del mismo", declaró la dirigente de Barrios de Pie Silvia Saravia a través de un comunicado.

Según está previsto, la actividad se extenderá hasta las 18 en Plaza de Mayo y contemplará la actuación de artistas en vivo y puestos con muestras del trabajo que realizan las organizaciones en los barrios populares.

El conglomerado, que integra Libres del Sur, Barrios de Pie, el MST, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero, entre otros, eligió una vez más el centro porteño para expresar su malestar frente al panorama económico y social.

El dato novedoso de esta movilización es que integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como Esteban Castro, se sumaron a la movida, que se llevaba adelante bajo las consignas: "¡Derrotemos el ajuste! ¡Fuera el FMI! Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza; basta de criminalizar a los que luchamos".

“La UTEP va a hacer su propia movilización al Congreso, pero en el marco de unidad con amplitud ante la avanzada criminalizadora”, aclaran desde el FOL sobre la participación de una organización que, en su momento, se mostró alineada al Gobierno, pero que ahora elige otro perfil.

En relación a la coyuntura, para Unidad Piquetera el cambio en el quinto piso del palacio de Hacienda no representó un cambio de rumbo, sino una profundización del ajuste, con lo cual consideran que debe ser realidad un bono y un incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Para los coordinadores de las agrupaciones sociales esto es fundamental. Aseguran que, si bien tiene el nombre de vital, no lo es. “Hoy, $45.000 no le permiten vivir a nadie”, aseguró el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. En tanto, Saravia, señaló que la “inflación sobre los alimentos hace que haya muchas familias que no puedan poner el plato de comida sobre la mesa”.