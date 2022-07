Para Buzzi, el paro del campo "no se entiende" y "parece una opereta política"

El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi salió con los tapones de punta contra el paro convocado por la Mesa de Enlace: consideró que la medida “no se entiende” y que parece “una opereta política”.

“No comerciar por 24 horas no es un lock out como supimos hacer en otro tiempo, no existe, es para darle protagonismo y fortalecer la apertura de la Sociedad Rural en Palermo. El paro de hoy parece más una opereta política que de reclamo genuino del sector”, manifestó en declaraciones a FutuRock.

En oposición, el dirigente calificó al reclamo como “un paro político opositor que claramente tiene que ver con una cronología”, ya que en abril hubo un tractorazo y en mayo y junio se hicieron visitas a legisladores. Hasta Gualeguaychú, epicentro de la protesta, llegaron, justamente, representantes de Juntos por el Cambio: la senadora santafesina Carolina Losada y los diputados Diego Santilli y Rogelio Frigerio, precandidatos a gobernador de Buenos Aires y Entre Ríos, respectivamente.

“Lamento que la Federación Agraria Argentina se sume al paro porque no se entiende qué carajo están reclamando”, vociferó el dirigente.

En esa línea, se refirió al “triste rol” de la FAA. “Que las demás organizaciones hagan su juego, pero que la Federación se preste a esto es una vergüenza”, indicó y enumeró que lo que el sector agrario necesita es “una agenda, un seguro multiriesgo, segmentar retenciones, hacer alguna reglamentación en el uso de la tierra para que no se siga concentrando y hacer una agencia para retomar la ida de las viejas juntas de granos y carnes”.

“Los monopolios alimenticios tienen agarrado de las pelotas a este gobierno. Estamos haciendo un gran desierto verde que comienza en los 90, se frena con Néstor y ahora sigue el proceso de concentración en Argentina. Los grupos que constituyen el desierto verde aprovechan el gran negocio”, analizó.

Por otra parte, evaluó la participación de referentes de la oposición en la previa y durante la jornada de protesta y observó que “la representación política de Cambiemos en el sector agropecuario hace una puesta en escena”.