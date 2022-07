De visita en La Pampa, Vidal le pidió "coherencia" al Gobierno

En el marco de una recorrida nacional que este lunes la llevó a La Pampa, la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, criticó la nueva gestión económica del Gobierno y le exigió “coherencia” al Frente de Todos (FdT) a la hora de gobernar.

“Es muy importante la coherencia. Si el oficialismo considera que la deuda que dejó Juntos por el Cambio (JxC) es tan grave, no debería estar endeudándose en los niveles alarmantes, más altos y más veloces”, afirmó Vidal, antes de reclamar “que haya una política fiscal clara” para reducir el déficit. “En la medida que la Argentina siga gastando más de los ingresos que tiene, hay dos maneras de responder a ese bache: con deuda que ya no podemos sostener más o con emisión que nos genera inflación y nos afecta al bolsillo”, completó la exmandataria.

Desde principios de año, Vidal realiza una recorrida nacional por todo el país que ya la llevó, por ejemplo, a Chubut, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, en dos ocasiones y Chaco. Este lunes llegó a La Pampa, donde recorrerá las ciudades de 25 de mayo, Santa Rosa, General Acha, Macachín y General Pico.

Durante su estadía, la exgobernadora visitó una planta agropecuaria, un yacimiento de sales, además de una empresa láctea. En el viaje tenía previsto mantener reuniones con productores agropecuarios, una cena con mujeres, y una jornada de trabajo en la Fundación Pensar. “Como diputada quiero representar mejor a cada argentino. Uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no siente, este país tiene una enorme cantidad de oportunidades”, aseguró.

Vidal afirmó que la oposición trabaja para que “los jóvenes se queden y elijan a la Argentina” antes de emigrar al exterior. “No tengo dudas que hay razones para quedarse, lo que necesitamos es un equipo de gobierno, que tenga un plan claro, que termine con este cáncer que es la inflación y que evite la siguiente crisis para que todos aquellos que tienen ganas de trabajar producir y hacer poner en movimiento los recursos, sientan la tranquilidad y la certidumbre de poder hacerlo”, completó.