Todo gestión, cero política, la orden antiséptica de Massa a su tropa bonaerense

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, baila al compás de la interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner que erosiona día a día al Frente de Todos (FdT). Sin embargo, en este momento de extrema tensión, con la salida de Matías Kulfas del Gobierno como último capítulo del culebrón oficialista, la tercera pata de la coalición gobernante optó por diferenciarse en la estrategia. La orden que dio a la tropa bonaerense es hablar de los hechos de gestión impulsados por su espacio, al tiempo que elimina cualquier germen que pueda tributar a la infección que sufre el Frente de Todos.

Con el comienzo del año, Massa, que este miércoles llegó a Los Ángeles como parte de la comitiva presidencial que participará de la Cumbre de las Américas, movió el avispero e inició un incipiente operativo clamor para su candidatura presidencial, con Congreso Nacional de la fuerza incluido para ratificarlo, encuentro que debió meter en el freezer con el portazo de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de la Cámara de Diputados. En momentos de calma, jugó la estrategia de desplegar posibles candidaturas en distritos de la provincia de Buenos Aires y especuló nuevamente con la fecha de su Congreso, pero la interna sin fin del FdT terminó por enterrar la iniciativa, al menos por ahora.

No obstante, la tropa renovadora no está quieta. La orden que bajó el tigrese es hacer política, pero con la gestión: nada de interna, nada de candidaturas. Para eso, la dirigencia bonaerense que le responde viene llevando adelante congresos seccionales. El último fue el pasado fin de semana en la Cuarta, con la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

En esos encuentros, la dirigencia de cada sección informa sobre las acciones del espacio para que, luego, figuras legislativas provinciales y municipales y la militancia repliquen el mensaje en sus pagos chicos. Lo primordial es contar las medidas de alivio fiscal que Massa, el Señor de los Alivios, impulsa desde la Cámara de Diputados. Los últimos, particularmente respecto a impuesto a las Ganancias y al monotributo.

También, la orden es difundir las acciones que llevan adelante los ministerios de Transporte nacional, que conduce Guerrera, y provincial, que tiene a cargo a Jorge D´Onofrio. Por ejemplo, el primero está pronto a anunciar que el Banco Mundial aprobó un crédito para renovación de la línea de trenes Belgrano Sur, por lo que la dirigencia massista de La Matanza, Merlo y Moreno, los distritos que atraviesa el ramal, deben tener todos los detalles de la obra para transmitirlos en sus territorios. Lo mismo se hará en toda la provincia con el programa que el viernes presentará D´Onofrio, el plan Licencia Joven, a través del cual en el penúltimo año del colegio secundario se darán cursos teóricos de manejo. Misma estrategia con las obras de Aysa, la empresa conducida por Malena Galmarini.

La directiva es clara: no hablar de la interna, no meterse en la rosca, mostrar "gestión, gestión y más gestión", lo que, considera Massa, reclama la sociedad a la alianza oficialista. “Es momento de mostrar en qué estamos trabajando, cuáles son los objetivos, que son básicamente solucionarle los problemas a la gente, y no detenernos en la política partidaria”, explica a Letra P un referente provincial que participa de los encuentros y agrega: “La gente no quiere estar escuchando todo el día de la interna; que Cristina, que Alberto... quiere que le mejoremos su metro cuadrado”.

El próximo encuentro está programado en la Tercera sección electoral, más puntualmente en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Avellaneda, donde se reunirá la juventud del Frente Renovador.