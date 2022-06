En el piso también: la tropa cristinista de Energía salió a pegarle a Kulfas

El kirchnerismo energético salió al cruce de la carta-bomba del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien aseguró que el "internismo dentro del internismo" puso trabas para el avance de la licitación y construcción del gasoducto Néstor Kirchner. A través de un comunicado de prensa, Energía Argentina, la empresa estatal controlada por La Cámpora, calificó al echado funcionario como "miope" por sus lecturas acerca del precio de la energía e hizo un recuento de medidas durante su gestión, en donde lo critica por tener indicadores negativos en torno a la afectación social de la actividad productiva. Asimismo, los funcionarios del área confirman que la frase de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre "funcionarios que no funcionan" estaba dedicada a él.

"El resultado de su gestión puede medirse en que una familia, de las muchas que acompañaron con su esperanza revertir la grave situación socioeconómica recibida en 2019, hoy pagan el pan por encima de $300, la carne por encima de $1.000, la leche por encima de $150 y una pobreza del 40%", disparó Energía Argentina, ex IEASA, que conduce el camporista Agustín Geréz. Además, el directorio afirmó que, durante la gestión Kulfas, "se despidió con una caída promedio del 3,4% del consumo minorista familiar en mayo, ese promedio se compone del consumo minorista de familias de distintos de poder adquisitivo y las de menor poder adquisitivo su consumo está cayendo por encima del 5%".

Luego de calificar de "pésimos resultados de la gestión", el ala energética del gobierno lo cuestionó a Kulfas: "Se muestra preocupado por los subsidios a la energía, que de más está decir el objetivo es protege el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué pretende también? ¿Que los hogares reciban facturas de 50.000 pesos de luz y gas?". La carta finaliza con una sentencia: "Anécdotas de funcionarios que no funcionaban". Con estas sentencias, el ala kirchnerista de Energía volvió a poner sobre la mesa las tensiones dentro de la coalición del gobierno, en donde se desataron las peleas entre el espacio que lidera CFK y los funcionarios alineados con el presidente Alberto Fernández.

De hecho, hace una mención al conflicto que atravesaba la empresa Dow en la localidad santafesina de San Lorenzo, cuando la firma había anunciado su relocalización en Brasil. "Quizás la mejor muestra de su gestión fue lo ocurrido durante 2021 en Santa Fe en la Planta de Dow en San Lorenzo. Mientras 1.500 familias pedían la intervención de su ministerio para evitar el cierre de la planta, usted trabajaba en planes de retiros voluntarios y transferencias de recursos humanos desde San Lorenzo hasta Bahía Blanca a 800 kilómetros como si los trabajadores y sus familias fuesen un objeto material, sin importar el daño al producto bruto geográfico provincial y la pérdida del empleo directo e indirecto. Fue casualmente la vicepresidente que usted agrede quien se puso al frente de la lucha política para revertir el cierre de la Planta de Dow en San Lorenzo. Hoy la planta funciona normalmente y esas familias que iban a perder sus ingresos, recuperaron su sonrisa", aseguró el comunicado de prensa.

En las respuestas que le hicieron a cada uno de los párrafos que Kulfas apuntó contra La Cámpora por la tardanza en la licitación del gasoducto, el kirchnerismo acusó al exministro de "cobarde" por no hacerse responsable del off the record que desató la crisis política en el seno del gobierno, y aprovechó para recordar que el directorio de Energía Argentina está integrado por dos funcionarios que responden directamente al mando del ministro de Economía, Martín Guzmán, y al suyo en referencia a Diego Rozengardt y Hernán Herrera.

Los funcionarios de Energía aclararon que "nunca fue eje de debate la contractualización y/o incentivos a la producción de gas", y recordaron que "el Plan Gas es una creación del kirchnerismo y tuvo su primera normativa en el año 2008 en el marco de las Resoluciones de Gas y Petróleo Plus. Luego se realizó la Ronda del Plan Gas de la Resolución 1/2013".

Asimismo, el kirchnerismo energético defendió la política de subsidios a la energía: "Respecto a los subsidios en sí, las importaciones que mayor incidencia tienen en el sistema energético son las de gas natural a los efectos de abastecer el salto en la demanda de gas en los hogares durante el período invernal y a los efectos de abastecer también en el invierno a las usinas ante la necesidad de priorizar el gas disponible a Hogares, Comercios e Industrias". En ese sentido, afirmaron que "el usuario residencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no mueve el requerimiento de volúmenes de importación de gas natural".

Kulfas había señalado que uno de los desafíos fue "salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico”.

"Las declaraciones del ex ministro son de desconocimiento supino de cómo se empunta la demanda de gas natural durante el invierno y en cual región geográficamente los hogares que efectivamente reciben los subsidios. Lamentablemente se observa que mientras la Secretaría de Energía fue una dependencia bajo su órbita, hasta agosto del año pasado, y tampoco posteriormente, logró entender cómo funciona el sistema energético", dispararon desde La Cámpora.