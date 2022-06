Schiaretti apela a un motor del modelo cordobés frente a la crisis del gasoil

CORRESPONSALÍA (Córdoba) La provincia comienza a ser uno de los distritos más afectados por la falta de gasoil que afecta al norte y ahora también al centro del país. Desde marzo, la escasez del diesel es un tema recurrente entre el empresariado, ya que afecta a las distintas cadenas de valor del sector productivo y, lejos de solucionarse, es una problemática que se acrecienta con el correr de los días. Como contó Letra P, esta semana el jefe de Gabinete, Juan Manzur, debió salir otra vez a poner la cara y admitir que la escasez de combustible que afecta a unas ocho provincias del norte y centro del país es un problema a solucionar "en los próximos días". Casi al unísono, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, redoblaba su apuesta por los biocombustibles, un sector que cuenta con la defensa permanente del Ejecutivo y que en el Panal avizora como una salida frente al déficit energético.

“En Córdoba defendemos los biocombustibles y queremos una ley que contemple mayor mezcla para utilizarlo cada vez más como corresponde”, dijo Schiaretti en el centro de tecnología vehicular Oreste Berta, la firma con la que la administración provincial cerró un acuerdo para migrar toda la flota de vehículos oficiales al biocombustible. Además, el mandatario adelantó la intención de construir 20 plantas para autoconsumo de biocombustible durante este año.

En tanto, la preocupación en el sector privado continúa. “La situación está complicadísima y agravándose”, dice Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sobre el abastecimiento de gasoil en Córdoba. “Se está consiguiendo gasoil a cuentagotas, en cantidades mínimas. Son 200 o 300 litros que no te permiten trabajar ni un día”, asegura.

Por su parte, Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), asegura que el desabastecimiento de gasoil lleva más de dos meses y “se debe a un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requiere”.

“No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias. El combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión”, advierte.

En ese sentido, el vice de CRA, analiza el mal menor y señala: “Conseguí 300 litros y los pagué a $178, un valor que está por encima de todos los precios. Uno termina convalidando precios con tal de conseguir gasoil”.

Las expectativas no son para nada alentadoras en el sector productivo cordobés. “Aparentemente Manzur se dio cuenta que hay problemas con el gasoil y dijeron que van a importar más, pero eso lleva tiempo. Un barco no llega de un día para el otro. Las expectativas no son buenas y para importar dicen que no hay disponibilidad de dólares. Siempre terminamos recayendo en el mal manejo general de la economía que frena todas las soluciones”, sostuvo el dirigente agrario. El jefe de Gabinete dijo el miércoles que el problema se solucionaría "en los próximos días" y, con palabras medidas, afirmó que “está la vocación de importar más gasoil".

Jugadores

En Córdoba hay tres grandes productoras de etanol: ACA Bio (Villa María), Bio4 (Río Cuarto) y Promaíz (Alejandro Roca). La provincia provee el 6% de los biocombustibles de la Argentina. “Probablemente, en cuatro o cinco años la provincia podría proveer el 25% de todos los bios en el país. Genera mucho desarrollo para Córdoba”, proyecta Manuel Ron, presidente de Bio4.

En términos de volumen, Córdoba genera cerca de un millón de metros cúbicos en total entre biocombustibles de maíz y caña, lo que se traduce en aproximadamente 5.000 millones de pesos.

Manuel Ron, presidente de la firma Bio4, de Río Cuarto

Con respecto a los anuncios del mandatario provincial, Ron apoya el proyecto y explica que se trata de “plantas pequeñas de biodiesel que se instalan en los campos y funcionan para autoconsumo. Es muy factible que se desarrolle esa cantidad y más con la escasez de gasoil que hay actualmente”.

Para De Raedemaeker, los bios son una solución a mediano plazo, pero enfatiza: “debería haber sido previsto hace seis meses, cuando empezamos a anunciar lo que se venía. Parte de la solución pasa por echar manos a estas alternativas, en donde el campo puede hacer aportes importantes”, y alerta sobre las trabas que se generan por el fuerte lobby de las petroleras y el desmanejo que, según considera, realiza YPF. “Estamos con un precio irreal de los combustibles fósiles, cuando los valores del combustible que derivan del petróleo se sinceren, el precio del biocombustible será mucho más competitivo”.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

Ron ve con buenos ojos los anuncios de Schiaretti y asegura que “es muy positivo para la industria provincial y para los consumidores".

"Es un gran generador de empleos de calidad. Es muy fuerte la necesidad de tener más posibilidades para los consumidores y más opciones para el productor agropecuario, que transforma la materia prima. Es bueno por todos lados”, celebra.