El dólar blue se mantiene, pero los financieros siguen avanzando

La cotización del dólar blue operaba estable este jueves y se vendía a $238 en el mercado paralelo, tras haber alcanzado un pico máximo esta semana. En tanto, las cotizaciones financieras de la divisa estadounidense registraban nuevos avances y superaban los $250. La divisa informal acumuló en solo seis ruedas una suba de $23.

En cuanto a las cotizaciones financieras, este jueves se mantiene la tendencia alcista de las últimas ruedas: el contado con liquidación opera en $253 y el Bolsa o MEP, en $248. El dólar minorista se ofrece a un promedio de $130 y el ahorro o solidario, a $214.

En la rueda previa, el Banco Central compró U$S 560 millones en el mercado de cambios, una cifra récord de la actual gestión de la entidad y la más alta desde diciembre de 2016.

Ante esta turbulencia financiera, el presidente Alberto Fernández acusó un "golpe del mercado" y dijo que "el problema es que estamos creciendo mucho y nos faltan los dólares", al tiempo que negó un "ajuste". "Hoy el INDEC anunció que mejoró la distribución del ingreso. Eso demuestra que no hay ningún ajuste en la Argentina", argumentó el Presidente. “Es la tercera vez que nos pasa que quieren dar un golpe de mercado”, acusó, al tiempo que analizó: "¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad".