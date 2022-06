Teléfono para CFK: la Casa Rosada exhibe números de crecimiento con distribución

En medio de la interna oficialista, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, exhibió este jueves los números "alentadores" de crecimiento económico, que le indican al Gobierno que el rumbo es el correcto, y dio cuenta de una disminución de la desigualdad en función de las políticas de redistribución del ingreso que “achica la brecha y corrige la injusticia”.

También podés leer Qué haría hoy Cristina si tuviera la lapicera

En su informe previo al intercambio con el grupo de periodistas, la vocera precisó que, de acuerdo a las estimaciones del INDEC, “la economía sigue creciendo y alcanza 14 meses consecutivos en alza”. Además, según el índice GINI, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en toda la población, "se achica la brecha entre ricos y pobres”. “Estamos en una senda de crecimiento, con redistribución y búsqueda de mayor igualdad”, sostuvo.

Sin nombrarla, la funcionaria refutó las críticas de Cristina Kirchner y de su tropa sobre las políticas económicas del gobierno de Alberto Fernández. El kirchnerismo entiende que el crecimiento solo no alcanza si no hay distribución. "Si hay un gran crecimiento, que no lo aprovechen cuatro vivos", reclamó la exmandataria en mayo pasado cuando encabezó un acto en Chaco. A su entender, gobernar consiste en enfrentar intereses del poder económico y dirimirlos a favor de sectores vulnerables.

En otro orden, Cerruti destacó la “inversión histórica en equipamiento en Ciencia y Técnica de 8 mil millones de pesos” que realizó el Gobierno y la firma de un acuerdo con el gobernador Omar Perotti para cancelar la deuda con Santa Fe.

"Profundizamos así el camino de una Argentina inclusiva y federal”, agregó y destacó el reintegro del 69% para compras con tarjeta de débito “para los sectores más vulnerables” que dispuso la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que ofrece así “un impulso adicional a los consumos que realizan todos los meses más de dos millones de personas”.

Por otra parte, en medio del debate en torno a la llegada de productos e insumos desde el exterior, la portavoz aseguró que “no hay ningún cepo a las importaciones.

“La medida del Banco Central prioriza cuáles son las empresas que tienen acceso al financiamiento para las importaciones teniendo en cuenta que sean inversiones productivas, todas las empresas pueden importar. Es una medida transitoria”, señaló y remarcó en particular que no hay ningún tipo de limitación en cuanto a medicamentos y combustibles.