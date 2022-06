Vidal sigue de gira: en Chaco apuntó contra la inflación y la falta de gasoil

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal cuestionó una vez más a la administración de Alberto Fernández e hizo foco en la problemática de la escasez de gasoil en distintos puntos del país y en los elevados índices de inflación, al hacer escala este lunes en Chaco como parte de su gira nacional en plan presidenciable de cara a 2023.

"El Gobierno debe dejar de pelearse y entender que hay urgencias que no pueden esperar. El gasoil no puede esperar en esta provincia y tantas otras que sufren la falta en plena cosecha. No podemos estar viendo si hay o no hay gasoil, son cosas básicas", sostuvo la exgobernadora bonaerense en declaraciones a FM 104.7.

En el mismo tono crítico, se refirió al "festival de importaciones" del que habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que la expresidenta "no recorrió (el país) porque hay cosas que no se fabrican en Argentina y que sirven para que las fábricas funcionen”.

“Son cuestiones que tienen impacto en la vida cotidiana, como la inflación. Cuando uno va al supermercado, un litro de leche son $150, un kilo de pan son $300, un paquete de yerba son $500. ¿Cómo hace una familia pobre para tomar mate cocido con leche y pan? Ya no hablo de carne, que es un lujo. Eso es lo imperdonable, que haya un Presidente y vicepresidente peleándose en actos, mientras los argentinos sufren de esta manera”, disparó.

Tras admitir en más de una ocasión sus intenciones presidenciales para el próximo año, Vidal llegó a tierras chaqueñas luego de su paso por Chubut, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones y Córdoba en dos ocasiones. Su periplo, que inició en febrero pasado, se vio potenciado en las últimas semanas por el apoyo del expresidente Mauricio Macri, quien no solo la ubicó dentro del terceto amarillo con chances de pelear por la candidatura presidencial de la coalición, sino que la acompañó días atrás en una recorrida por el conurbano.

“Este es mi trabajo y como diputada quiero representar mejor a cada argentino. Uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no siente. Este país tiene una enorme cantidad de oportunidades. En estos días veré algodón, maíz, energías renovables, el arroz, la industria metalmecánica. Al mismo tiempo, más de la mitad de los chaqueños son pobres. La Argentina es eso, lo que podemos ser y lo que somos”, señaló.