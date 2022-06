Cumbre CFK-Melconian: inflación, dólares y acuerdos anti-grieta

Carlos Melconian no sólo confirmó el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado miércoles, con quién tiene grandes diferencias ideológicas, sino que también reveló detalles. El expresidente del Banco Nación macrista sostuvo que fue convocado y calificó la reunión de “institucional” como integrante de la Fundación Mediterránea. En la charla se habló de economía: la situación del fisco, importaciones, dólares e inflación, entre otras. En dialogo con Radio Mitre, describió que el diálogo fue “por encima de la grieta” y que cree que la expresidenta “escucha mucho”.

También podés leer El Presidente pidió cambios en el FMI y que Argentina sea un BRICS pleno

En medio de la guerra abierta del Frente de Todos y en momentos donde la vicepresidenta cuestiona cada vez con más dureza el rumbo económico del presidente Alberto Fernández, y a parte de su equipo, la reunión sumó ruido al debate que atraviesa el oficialismo. “Yo fui a donde me dijeron, si me llama una autoridad o un Presidente, aunque no esté de acuerdo yo voy”, dijo Melconian.

“Decir que (la conversación) fue institucional es la verdad y no es una escapatoria. Porque cuando a mí me ha tocado hablar, si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy”, y agregó que “esto es por encima de la grieta”. En medio de la denuncia de Cristina Kirchner sobre el "festival de importaciones", un reproche que le pega directamente al actual titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, Melconian se suma a otro economista que mantuvo reuniones recientes y que también ocupó esa silla, de la que fue expulsado por la entonces presidenta: Martín Redrado.

También podés leer Salario Universal: Cristina presiona, pero a Guzmán no le cierran los números

“¿Cómo me va a pedir mi opinión un Presidente (sic) y yo no voy a ir? Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento. Hubo la institucionalidad de por medio y luego se dividió. Lo institucional fue media hora y el resto, actualidad”, detalló el economista.

Según su relato, compartió con Cristina Kirchner su opinión sobre la situación económica actual: “La Argentina hace 12 años está en el mismo lugar y nosotros pensamos en un capitalismo donde tiene que haber un cambio de régimen y estamos abocados en ese tema”, indicó, al tiempo que aclaró: "Hablar no implica que te vayan a imponer sectorialmente las cosas, pero si no hay un acuerdo entre la clase política donde se eliminen las posiciones extremas va a ser muy difícil”.

También podés leer Ahora son 17: la Liga del interior sumó provincialismo y va por todo

Melconian dijo que no le sorprendió el llamado de CFK, ya que se ha reunido con otros exmandatarios y que siempre lo hace de manera “respetuosa” y “educadamente”. Y que les repite los mismos problemas: “Que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación, o que el tipo de cambio libre y flotante es un lugar de llegada, no de partida, como le dije a Mauricio Macri”.

Aunque evitó dar los detalle sobre qué le dijo la vicepresidenta, y se limitó a dar sus propios puntos de vista, el exfuncionario de Cambiemos afirmó que supone “por su actitud corporal” que “escucha mucho”. “Tomemos siempre como referencia sus apariciones y sus comentarios públicos: el tema de la moneda, de las importaciones y el fisco”, agregó.

“Lo cierto es que la Argentina está con un problema de dólares en sus importaciones por el problema macroeconómico general. Nos estamos ahogando en un vaso de agua y la respuesta de los funcionarios es ponerle la lupa a las importaciones. Es el perro que se muerde la cola al no tener el diagnóstico correcto, que es dar vuelta el programa macroeconómico”, consideró el extitular del Banco Central, sobre uno de los debates calientes dentro del oficialismo.

El sorpresivo encuentro se produjo el pasado miércoles y además de Melconian participó Pía Astori, titular de la Fundación Mediterránea. El carácter de la reunión fue reservado y no trascendió el lugar en el cual se desarrolló. Voceros vinculados a la vicepresidenta, remarcaron que ella mantiene de forma "habitual" reuniones con representantes de distintos espacios y aseguraron que el encuentro fue gestionado por un dirigente del peronismo cordobés.

La Fundación Mediterránea, de orientación liberal y surgida en Córdoba a fines de los años '70 por sectores empresarios, promueve encuentros desde hace varios meses con gobernadores, precandidatos y autoridades para contarles sobre el desarrollo de un programa integral que se aplicaría tras las elecciones de 2024.