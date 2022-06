Massa vs. Scioli: un arrebato tuitero puso en superficie la nueva guerra del FdT

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El tuit furioso del diputado provincial y dirigente del Frente Renovador (FR) Rubén Eslaiman sacó a la luz una nueva disputa que se abre en el Frente de Todos cuando parecía que la espuma empezaba a bajar en la interna todista tras el encuentro del PJ bonaerense en el que Máximo Kirchner re-unió a todos. El concepto que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, es conocido y la tropa del massismo bonaerense despilfarra críticas furibundas hacia el exgobernador, aunque aclaran: el desembarco en el gabinete nacional del motonauta no afecta sus planes.

Massa es uno de los que se anotan en la lista de presidenciables para el próximo año. Lo postuló la tropa propia cuando recién asomaba el año desde la costa bonaerense y se inició un operativo clamor que luego quedó frizado por la guerra interna. Scioli se suma ahora a la lista de candidateables. Así lo ve al menos, como contó Letra P, parte de la dirigencia nucleada en el PJ bonaerense ante la falta de postulantes que generen alguna expectativa electoral. En la mañana de este jueves, fue el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, quién ratificó la intención del massismo de impulsar a su jefe político hacia la Casa Rosada. “Para nosotros Massa es el candidato ideal para el año que viene. Creemos que está muy preparado y que conoce el Estado como pocos”, afirmó en diálogo con un grupo de periodistas en una actividad de gestión en Moreno, aunque aclaró: “Pero formamos parte del Frente de Todos y vamos a ser orgánicos en función de cómo se definan las candidaturas”.

De una rueda de consultas con la dirigencia del FR bonaerense realizada por este medio, surge una coincidencia unánime: lo que el espacio piensa de Scioli no cambió. Recuerdan las duras críticas que le realizaron, especialmente durante su segundo mandato en la gobernación, y las ratifican. Sin embargo, aseguran que la decisión del presidente Alberto Fernández de repatriarlo de sus funciones en Brasil tras la salida de Matías Kulfas por el off-gate, no modifica los planes ni tuerce el camino trazado por el tigrense.

El malestar salió a la superficie con el tuit publicado por Eslaiman en el momento de la asunción de Scioli, mensaje que minutos después borró. Allí afirmaba que la asunción de “este sujeto” lo “desagrada profundamente” y que fue “el peor gobernador de la historia” de la provincia de Buenos Aires, “solo equiparable" con María Eugenia Vidal. Consultado por este medio, el legislador ratificó lo dicho, aunque aclaró que sus palabras fueron “a título personal”. A lo subido a las redes sociales agregó que considera que la gestión de Scioli fue solo “marketing, publicidad y poca transparencia”. “Me parece impresentable”, afirmó, para no dejar dudas. Sobre el por qué de haber borrado el posteo, aseguró que lo hizo en “caliente”, mientras miraba la asunción del nuevo ministro.

“Todo el mundo sabe cuál era la relación de Sergio con Scioli, lo que piensa Malena (Galmarini), que lo dijo hasta en televisión, o lo que considera en general el Frente Renovador. Básicamente, que fue un mal gobernador, y la gente especialmente de la provincia no lo acompañó”, afirma en diálogo con este medio un dirigente massista con asiento en el conurbano. En la misma línea plantea que al exgobernador “no le da el pinet” para competir por la Presidencia, y que si lo hiciera se competirá con él en una interna. “No nos hace mella a nosotros”, insiste.

En el Frente Renovador hacen una primera lectura rápida del desembarco en el gabinete del exembajador. Lo consideran una demostración de “resistencia albertista”, mediante la cual Fernández quiso mostrar “independencia” de Cristina Kirchner y de Massa. Además, analizan que presentarlo junto al nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, y hablar del expresidente Néstor Kirchner fue también parte del mismo mensaje a la interna oficialista.

Sin embargo, fuentes cercanas a Massa aseguran que este movimiento no va a correrlos de su camino. “Ya todos saben lo que pensamos de él, pero Scioli no es un tema para el Frente Renovador”, asegura un funcionario que responde al tigrense. Explica que lo que considera Massa es que un nombre, en este caso el de Scioli, no va a cambiar nada en el rumbo del Gobierno aunque haga una buena gestión. La postura del líder del FR es la que le manifestó al Presidente en Estados Unidos: hay que hacer “un cambio estructural” en el gabinete económico.

Buscando bajar el tono de las críticas, un hombre cercano al presidente de la Cámara de Diputados reniega de que las “apreciaciones personales” aparezcan por encima de los temas importantes, que Massa identifica con mejorar el rumbo del Gobierno. Primero, para “mejorarle la vida a la gente” y, en clave electoral, para llegar con chances, sea quién fuera el candidato o candidata en 2023.

Este miércoles, el líder del Frente Renovador no estuvo presente en la asunción del flamante ministro ya que estaba presidiendo la sesión en la Cámara de Diputados, pero envió como delegado a José Ignacio De Mendiguren, titular del BICE. Durante una conferencia de prensa posterior, Scioli envió un mensaje de paz y dijo que con Massa van a trabajar juntos en una serie de proyectos.

Por el momento, la orden del diputado a su tropa sigue siendo concentrarse en la gestión de los lugares que cada uno ocupa y mostrar los proyectos, especialmente los de alivio fiscal, que impulsa, obras realizadas y propuestas. Para conocer en detalle cada una de estas iniciativas y luego comunicarlas, como publicó Letra P, el espacio viene llevando adelante reuniones seccionales. En este marco, Massa comenzará a mostrarse más en el territorio y un poco menos en el Congreso. Iniciará visitas y recorridas por el interior del país y en la provincia de Buenos Aires dos veces por semana. El martes, junto a la tropa massista de la Tercera sección electoral visitó Berazategui acompañado por el intendente local, Juan José Mussi.