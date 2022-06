Massista bonaerense califica a Scioli como “el peor gobernador de la historia”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La expectativa que anida en el Frente de Todos (FdT) por la llegada de Daniel Scioli al Gabinete y motoriza la rosca en el PJ bonaerense, que ya lo suma al pelotón de presidenciables, va a contramano de la mirada de un encumbrado dirigente del massismo bonaerense. “El peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires”, disparó Rubén Eslaiman inmediatamente después de la asunción del dirigente, a quien llamó “sujeto” y comparó con María Eugenia Vidal.

Eslaiman, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerenses, es uno de los referentes del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y fue el encargado de lanzar a su jefe político a la carrera por la presidencia durante el verano, desde la costa atlántica.

“Hay pocas acciones de nuestro gobierno que no me agradan y muchísimas que sí, pero la asunción de este sujeto me desagrada profundamente!!!!!!! El peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, solo equiparado (sic) por Vidal!!!!!!!!”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter respondiendo a un posteo del propio Scioli en el que agradecía al presidente Alberto Fernández por la confianza que depositaba en él.

A priori, las declaraciones de Eslaiman no parecen representar al massismo en general. Al mismo tiempo que posteaba la crítica, en una entrevista en el canal A24 Massa destacaba la convocatoria del exgobernador y sus aptitudes para comandar el Ministerio de Producción que dejó Matías Kulfas.