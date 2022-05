Suteba, a las urnas: cruce reeditado, tercero en discordia y bastiones en pugna

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El gremio docente más fuerte del territorio bonaerense, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), irá a las urnas el miércoles 11. Más de 85 mil personas definirán la nueva conducción en comicios que reeditan el último cruce, ocurrido en 2017 entre Roberto Baradel y Romina del Plá, aunque, ahora, con una tercera lista en danza y con el diferencial de contar con menos luces mediáticas que en aquellos años de cambiemismo en el poder, en los que el gobierno de María Eugenia Vidal ya había etiquetado a Baradel como su enemigo público predilecto.

El oficialismo Celeste-Violeta es el único de los tres espacios que presenta propuestas en todas las seccionales. Con esa estructura, además de la conducción provincial, apunta fuerte a desbancar de lugares relevantes a la Multicolor de Del Plá, lista que actualmente conduce siete seccionales: Tigre, Bahía Blanca, Escobar, Madariaga, Ensenada, Marcos Paz y La Matanza. Presentando competencia en 35 seccionales, la Multicolor tiene expectativas de fortalecer su construcción sumando bastiones (como La Plata o Moreno), además de sostener sus actuales conducciones locales, con especial atención en el terreno matancero, base del liderazgo de Del Plá, que, además de su disputa bonaerense, buscará retener esa seccional.

La tercera lista provincial es de la agrupación Azul y Blanca, que en 2017 jugó dentro del esquema de la Multicolor pero se desprendió una vez que varias de las ramas que la nutren, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), se plegaron al Frente de Todos (FdT). Así, la Azul y Blanca lleva como candidata a secretaria general en la provincia a quien hoy es secretaria gremial de Del Plá en Suteba-La Matanza, Marta Gómez. En las seccionales, solo presentan listas en cuatro puntos: Esteban Echeverría, La Matanza, Quilmes y Berazategui, estos dos últimos donde conducen.

Con el objetivo de robarle seccionales a la Multicolor, Baradel desembarcó en Bahía Blanca, donde su oposición va fragmentada en dos listas, y avanzó en la construcción de frentes locales como “Encuentro Docente” en Tigre (agrupaciones Celeste, Naranja e independientes), “Sudeste” en Ensenada (donde interactúan desde el Movimiento Evita, pasando por el Frente Grande del intendente Mario Secco, hasta la Azul y Blanca que es competencia en la provincial) y el “Movimiento de Unidad” en La Matanza.

“En La Matanza, el objetivo es ganarle a la Multicolor, porque está poniendo al servicio del FIT nuestra herramienta sindical”, dijo a Letra P la secretaria General Adjunta del Suteba, María Laura Torre, en alusión a Del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores. En contraste, ponderó la conducción provincial que integra: “Discutimos políticas educativas con los docentes y no con los partidos políticos. Somos autónomos de los partidos, aunque no somos independientes porque tenemos nuestra ideología”. Candidata a renovar secundando a Baradel, Torre exaltó la labor “en el territorio”, junto a la creación de nuevas secretarías, la capacitación de futuros docentes y “la defensa de las condiciones laborales, donde el salario es importante”.

Baradel, actual titular del gremio Suteba.

Del Plá dijo a Letra P que el debate está centrado en qué tipo de dirección sindical necesita la docencia, “si una sometida a los gobiernos de turno, como es la lista Celeste-Violeta de Baradel con sus expresiones locales disfrazadas, o una conducción independiente que se plante frente a todos los gobiernos y que ponga en el centro de la escena cuál es la realidad de las y los trabajadores y de la educación pública que está sufriendo un ajuste brutal de la mano del acuerdo del FMI”. Y destacó “la falta de construcción de escuelas, el hacinamiento” y las “situaciones de violencia hacia docentes”, en medio de “salarios que están perdiendo brutalmente frente a la inflación”, con paritarias por debajo de la inflación firmadas por una dirigencia que “está de los dos lados del mostrador”.

En medio de esa puja, una de las principales cartas que juega la Azul y Blanca es precisamente en La Matanza, donde encabeza Alejandro Schvartzman, expresidente del Consejo Escolar y quien lideró la última lista local del FdT en esa categoría. Alineado a Magario y Espinoza, Schvartzman conduce la agrupación de docentes peronistas “Néstor Carlos Kirchner”. Desde ahí, hizo hincapié ante Letra P en la “lista de unidad muy amplia” lograda con los sectores de la Azul y Blanca, agrupaciones del peronismo matancero y del FdT.

Schvartzman cuestionó al sector de Del Plá por ser “plataforma de lanzamiento de los partidos de izquierda” y a la conducción de Baradel porque “nos pega los acuerdos paritarios” que, subraya, dejan a la provincia “en el subsuelo” del piso que fija la paritaria nacional. Sobre sus excompañeros expresó: “¿Quién le va a discutir a Roby (Baradel) o a María Laura Torre la conformación del Suteba como un hecho revolucionario? Pero ahora se volvieron conservadores para mantener un statu-quo”.

Romina del Plá, principal retadora a la conducción del Suteba.

Ante una lista nutrida por varios exintegrantes de la Multicolor pero liderada por un exmiembro de la Celeste y reciente candidato del FdT local, las visiones sobre qué armado se erosiona con esta tercera propuesta varían según el rincón: “Lo mismo que se ve en la interna del FdT, con distintas alas del peronismo enfrentadas, se está viendo en la elección del Suteba. A quien más votos le saca ese sector es a la lista Celeste, aparece ese campo político dividido y se abre un gran campo para que la Multicolor siga dirigiendo La Matanza”, diagnosticó Del Plá, quien también aludió a “escisiones de otros sectores que se consideran peronistas y que han intentado armar listas propias”, en distritos como Ezeiza y Cañuelas.

“La Azul y Blanca se partió de la Multicolor. Actualmente, la secretaria gremial de la Multicolor-La Matanza es Marta Gómez, que encabeza la lista provincial de la Azul y Blanca. En este sentido, hay que ver que en Quilmes, Berazategui y La Matanza tres listas”, contrapuso Torre.

Por su parte, Schvartzman se ve con “posibilidades de ganar”, negó que en terreno matancero exista un correlato de la interna del FdT y recordó que, en la última elección, la lista de consejeros escolares que encabezó llevó en tercer lugar a Daniel Tronti, de la Celeste. En ese aspecto, enfatizó: “Alguien tiene que hacer un llamado de atención. No tenemos que ser obsecuentes, porque no queremos que la derecha vuelva. No sirve de nada que la Celeste recupere el gremio en La Matanza si después en el municipio, la Provincia y la Nación gana JxC”.