Macri quiere romper JxC para "juntarse con Milei", acusa un radical anti-Cambiemos

El saliente titular de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, afirmó que el expresidente Mauricio Macri "tiene ganas de romper" Juntos por el Cambio (JxC) porque "está desesperado" por acercarse a las filas del diputado libertario Javier Milei. El dirigente se expresó en esos térmionos en la previa de una nueva sesión del máximo órgano de decisión partidaria, que ratificará la pertenencia a JxC pero pondrá a las expresiones de ultraderecha como límite para la expansión de la coalición.

También podés leer La UCR ratifica su pertenencia a JxC, pero marca la cancha para nuevas sociedades

"Macri tiene ganas de romper porque está desesperado por juntarse con Milei", afirmó Sappia en declaraciones a AM 750 y agregó que "Juntos por el Cambio no era una coalición a la cual debería haber entrado el radicalismo, porque no tiene ningún punto de contacto con el PRO de ninguna índole".

Este viernes, desde las 15, más de 300 convencionales del radicalismo elegirán a Gastón Manes como reemplazante de Sappia al frente de la Convención partidaria, que tiene la facultad de establecer la política de alianzas del partido.

También podés leer La UCR discute el documento de la Convención en una cena a pura rosca

Sobre este último punto, Sappia indicó que "en el orden del día de hoy, el tema que se va a poner más caliente es el punto 11, en el que se habla sobre la determinación de alianzas".

En este sentido, manifestó que "hay posiciones divergentes, ya que hay quienes sostienen que hay que mantener a toda costa Juntos por el Cambio con el PRO y la Coalición Cívica como socios más importantes y quienes sostienen que hay que ampliar a otras fuerzas políticas esta alianza y hacerlo sobre la base de un acuerdo programático y no un acuerdo electoral".

También podés leer La convención radical mostrará a la UCR decidida a desafiar al PRO

En torno al futuro de la principal coalición opositora, Sappia manifestó: "Yo sostengo desde hace tiempo que hay que hacerla de nuevo y con otras fuerzas. Yo en mi fuero íntimo quiero romper con el PRO".

"Lo que pasa es que entre los radicales hay un criterio de que si rompemos Juntos por el Cambio no vamos a ganar las elecciones", continuó.

Sappia consideró al respecto que "ganar las elecciones para acompañar al PRO en un proceso de Gobierno frustrante como el de 2015 a 2019 es una victoria a lo Pirro".

Sobre el partido que conduce Patricia Bullrich, Sappia indicó que tiene "una vocación política de no respetar a los demás". "Carecen de un sentido democrático porque son partidos de la derecha y la derecha tienen muy poco de democrático", agregó.