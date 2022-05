El Presidente a la oposición: "Si no quieren retenciones, ¿qué proponen?"

El presidente Alberto Fernández negó diferencias en el Gobierno por la suba de las retenciones luego de sus declaraciones a favor de un eventual aumento, que generó la desmentida pública del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y desafió a la oposición a que presenten propuestas para evitar que el efecto inflacionario global siga impulsando los precios en el mercado doméstico.

"Me gustaría que pudiéramos dar un debate porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que proponen?", se preguntó en declaraciones a La 990.

"Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis del 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar. Creo que las retenciones son una posible solución pero se niegan a discutirlo", enfatizó e insistió en que hay que “desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo”.

En este sentido, el jefe de Estado aclaró que para llevar adelante ese incremento necesita aprobar un proyecto en el Congreso y apuntó contra la oposición "que no quiere que se toque ese tema”. “Julián Domínguez dice que no vamos a mandar ninguna ley y claro; ¿para qué la voy a mandar si no va a salir?”, se preguntó.

En cuanto a la problemática por la imparable suba de precios, aseguró que le pone “todo el empeño en un país que tiene una historia muy dramática con el tema de la inflación”, aunque remarcó que se trata de una dificultad que no es nueva.

“Esto no empezó conmigo, pero amo la política y creo que sirve para resolver los problemas y hacer más llevadera la vida de la gente", manifestó.

En medio de las fuertes críticas que recibe su gestión, tanto internas como externas, Fernández dijo que pondrá todos sus esfuerzos en lograr mejoras.

"Lo que quede de mandato voy a dejar todo de mí. Seguramente acerté y me equivoqué muchas veces, pero lo hice honestamente. Nunca me corrompí", sentenció.