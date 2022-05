Larreta prometió una reforma laboral y previsional si llega a la presidencia

En modo campaña, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este lunes de las medidas que tomaría en el caso de llegar a la presidencia en 2023 y, entre ellas, prometió aplicar en el país una reforma laboral y previsional. También consideró que YPF debería operar “como una empresa privada”.

"Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles (…) Así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina", expresó en declaraciones Radio Mitre y remarcó que para lograr modificaciones en ese sentido se necesita modificar las leyes laborales.

Por otra parte, el alcalde porteño hizo referencia al sistema impositivo argentino, al que cuestionó por los altos costos que genera para quien ofrece trabajo. “Tomar un trabajador cuesta una fortuna”, por eso se necesita un sistema de impuestos que “promueva el empleo”, expresó.

Larreta también afirmó que es necesario introducir modificaciones en el funcionamiento de algunas empresas públicas. Al respecto, evaluó que YPF debería funcionar "como una empresa privada", mientras que Aerolíneas Argentinas tendría que incrementar la competencia en el mercado de cabotaje para que "vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina".

En esa línea, reivindicó la política de "cielos abiertos" que implementó la administración de Mauricio Macri y afirmó que "con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más". En cuanto a la petrolera estatal, remarcó que "puede ser de capitales del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar como una empresa privada" porque "es la única manera que se consiguen inversiones, e YPF requiere una inversión enorme".

Por otra parte, cuestionó al gobierno nacional por su actitud respecto de las provincias. "Nunca hemos sido tan unitarios como ahora", observó y señaló que "hay gobernadores que parecen más delegados del Gobierno nacional que una provincia autónoma".

“Con todo el espacio oficialista-kirchnerista, yo no me voy a poner de acuerdo nunca. Es gente que eligió cerrar las escuelas y que usó la excusa de la pandemia para abrir las cárceles", opinó el alcalde porteño.

De la misma manera, resaltó que tampoco puede ponerse de acuerdo con un Gobierno que "cree que la inflación se va bajar con el control de precios".

Por último, se mostró en contra de aumentar las retenciones. "Me preocupa que el Gobierno tenga esa iniciativa, pero para eso tenemos división de poderes. Es importante la unidad de Juntos por el Cambio: no se aumentan impuestos gracias a esa unidad, no pudieron sacar leyes sobre las instituciones gracias a esa unidad”, concluyó.