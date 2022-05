El kirchnerismo activa su thinK tanK para la batalla cultural con Carta Alberta

La polémica en el mundo intelectual oficialista sobre el rumbo del Gobierno y las adhesiones a las diferentes facciones internas se volverá a reactivar el próximo 4 de junio cuando se realice el "Plenario del Pensamiento Nacional y Popular". El encuentro, organizado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes en un nuevo aniversario de la asunción de Juan Domingo Perón a la Presidencia en 1946, reeditará el cruce epistolar y de solicitadas entre intelectuales, personalidades del mundo académico y de la cultura que en marzo pasado alimentaron conceptualmente los contrastes sobre la orientación del Gobierno bajo la dicotomía moderación o transformación.

La jornada está impulsada entre otras figuras por Florencia Saintout, Eduardo Rinesi, Daniel Rosso, Glenn Postolsky, Alejando Kauffman, Liliana Herrero y María Pía López, quienes integran el centenar de referentes que firmaron la carta pública titulada "Unidad del campo popular: moderación o pueblo", en la que rebatieron los argumentos expuestos por el ala cultural alineada con el presidente Alberto Fernández, en otra misiva titulada “La unidad del campo popular en tiempos difíciles”.

"La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan: el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas", dispararon entonces las plumas kirchneristas en la búsqueda de generar una reacción de la Casa Rosada que nunca llegó. No obstante, quienes organizan el plenario aclaran que la convocatoria mantiene las puertas abiertas para sumar al debate a todos aquellos que quieran participar.

La discusión suma también el tironeo sobre el legado de Carta Abierta, el espacio surgido en plena pelea con las entidades agropecuarias, en el lejano 2008, que se ungió como un ámbito de confluencia de académicos e intelectuales que respaldaban a Cristina Fernández de Kirchner, pero también sobre la figura del reconocido sociólogo Horacio González, uno de los principales impulsores de ese espacio, que murió el año pasado.

La trascendencia de Carta Abierta en aquellos años fue tal que esa asamblea fue elegida por Néstor Kirchner para hablar en Parque Lezama, una semana después de la derrota electoral en las elecciones legislativas de 2009.