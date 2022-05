Sin acuerdo en la mediación, Bullrich acusó al Presidente de "esconderse"

La audiencia judicial entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, terminó este martes sin acuerdo luego de que la exministra ratificara su denuncia por el presunto cobro de una coima del Gobierno al laboratorio Pfizer para homologar su vacuna contra el covid-19 durante la etapa más dura de la pandemia. La demanda del jefe de Estado es por un total de 100 millones de pesos.

A la salida de la audiencia, que se llevó a cabo en el Juzgado civil 21 de la Capital Federal, Bullrich ratificó sus dichos ya que -en su opinión- “él (Presidente) no podía desconocer que no se estaba firmando un acuerdo con Pfizer que le podía salvar la vida a los argentinos porque él había estado con los directivos de la empresa”.

Por su parte, el abogado del jefe de Estado, Gregorio Dalbon, detalló que el mandatario no participó de forma directa de la audiencia y que esperó “en un despacho aparte” porque, afirmó, “no tenía ningún sentido” exponerse ante la exministra de Seguridad de la administración de Cambiemos. “Como no había posibilidad de retractación no lo expuse”, puntualizó.

La disputa judicial que enfrenta al Presidente con Bullrich se originó en mayo de 2021, cuando la líder del PRO denunció en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar a un “socio local” en las negociaciones con el laboratorio estadounidense para obtener un “retorno” de las compras hechas del Estado argentino por las vacunas para combatir al covid-19. Luego de que la empresa desmintiera sus dichos, el Poder Ejecutivo consideró a las acusaciones como “hechos de gravedad institucional” y el jefe de Estado decidió iniciar una demanda millonaria. El año pasado se realizó una primera mediación en la cual tampoco se llegó a un acuerdo.

Según Dalbon, la audiencia de este martes terminó con “apertura de pruebas” y adelantó que la causa seguirá en los Tribunales mientras que, acusó, Bullrich “seguirá hablando en los medios de comunicación” ya que es, consideró, “la forma que tienen de hacer justicia".

“La audiencia no existió como tal, fue una parodia. El Presidente se escondió estando ahí adentro”, criticó Bullrich y completó: “Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que debía decirle".