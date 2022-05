La CGT hace la guerra: la central obrera analiza un paro "contra la inflación"

El cosecretario general de la CGT Carlos Acuña afirmó que "los empresarios son los que siempre joden a los argentinos" y advirtió que, "si es necesario", la central obrera tomará "alguna medida de fuerza" para manifestarse en contra del sector por los niveles de inflación. El aviso se conoció un día después del informe del INDEC sobre los datos de abril, que mostraron una suba del 6% en el índice de precios.

También podés leer Veinte empresas deciden qué comen y a qué precio 45 millones de personas

"Los números de inflación vienen mal y ojalá que tiendan a bajar. No alcanza con lo que sucedió respecto al porcentaje. Tenemos que poner todo el esfuerzo para que se componga esta situación, que la generan los que no quieren a los distintos gobiernos: no sólo a este, sino a todos los gobiernos", sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio(Soesgype) afirmó que "aquellas empresas que manejan casi todas las cosas de los alimentos son las que generan esta situación: no son los trabajadores trabajando y cobrando su sueldo". Ante esta situación, adelantó que los gremios podrían accionar para mostrar su descontento frente a la constante subida de precios.

También podés leer Milagros, no: Feletti asume la derrota en la macro y se anota microvictorias

"Una medida de fuerza es en contra de la inflación que hoy tenemos y de esa forma también estamos ayudando a que reflexionen ellos también, para que cumplan con lo que se comprometen. Dicen que van a ayudar en los precios para que la inflación no se dispare y los malos son los que gobiernan y, si tomamos medidas de fuerza, nosotros", reiteró el gremialista, quien admitió que "la responsabilidad también es del Gobierno, que debería controlar".

Para Acuña, el control de precios "tiene que ser política de Estado combinada con los sectores económicos, que tienen que tener un margen de ganancia, pero no así como sucede ahora, que te sacan el sueldo: cobraste y te dura nada".

También podés leer Las organizaciones sociales calientan la calle al ritmo de la inflación

"Los empresarios son los que siempre joden a los argentinos. Son los formadores de precios, no los trabajadores o el ama de casa que va a comprar. Los empresarios son los principales responsables de lo que sucede en el país", insistió

Ante la pérdida de poder adquisitivo del salario, el integrante del triunvirato que conduce la CGT descartó la posibilidad de que se reclame un aumento por decreto, tal como sucedió a comienzos de 2020. El sindicalista explicó que esa modalidad "perjudica a sectores de las PyMEs, cuando hay sectores como el bancario que puede discutir un salario mejor".