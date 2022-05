Larreta reactiva el operativo seducción para sumar a Valdés a la boleta

Lanzado de lleno a su campaña presidencial, Horacio Rodríguez Larreta viajará este viernes a Corrientes y Chaco con tres objetivos: la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), dar un impulso al PRO en la tierra de Jorge Capitanich y seguir con el indisimulado operativo seducción al gobernador Gustavo Valdés.

También podés leer De campaña con Larreta: crónica del debut en el corazón de la patria peronista

El jefe de Gobierno porteño ya no esconde su preferencia para que el mandatario radical lo acompañe en una fórmula para las elecciones presidenciales de 2023. Por ese motivo, busca tender puentes de forma constante con el correntino. Los confidentes del alcalde definen a la relación entre ambos como de "buena sintonía", aun luego de varios chispazos que mantuvieron durante el último año.

De esos desencuentros sobresalen dos: el primero, cuando Valdés casi se va del búnker de Costa Salguero después de la victoria de JxC en las legislativas de 2021 porque no lo dejaban subir al escenario; el segundo fue en Corrientes, por otro error del equipo de protocolo del jefe de Gobierno. Como pergaminos a exhibir, el año pasado el mandatario no sólo obtuvo la reelección en la previa de la derrota de la Casa Rasada a nivel nacional, sino que aplastó al peronismo: le sacó 50 puntos a su contrincante, Fabián Ríos.

En el entorno del gobernador radical no reniegan tampoco del operativo de seducción y hasta apelaron a una metáfora de aviación para explicarlo. “Valdés siempre estuvo en vuelo con asientos libres hasta hace unos meses. Ahora tenemos alta demanda de pasajes y tal vez en breve lista de espera para abordar”, sostuvieron. Toma vuelo la candidatura es la obvia analogía.

Ahora, ¿por qué Larreta busca a Valdés? Por cuatro razones. La primera de ellas, por el despliegue político que procura darle a sus vices. con el antecedente doméstico de Diego Santilli que terminó con proyección bonaerense. Después, en el caso del radical, destaca el perfil renovador de Valdés dentro de la UCR. En tercer lugar está la gestión en la provincia; y, por último, la afinidad que, sostiene en privado, lo une al gobernador.

Sin embargo, en su equipo de armado presidencial y más todavía entre quienes conocen la dinámica de la relación entre ambos actores de JxC, no dejan de alertar sobre la dificultad de avanzar con este acuerdo hasta que no termine de definirse la discusión al interior del radicalismo. “Valdés no va a mover ninguna ficha, al menos por ahora. (El titular de la UCR) Gerardo Morales lo ayudó mucho para neutralizar al exgobernador (Ricardo) Colombi en su momento”, analizan cerca de Larreta.

“Seguramente, Larreta piensa en Valdés para su proyecto nacional, pero nosotros no estamos dando ninguna señal, no es el momento. Hace diez años, el PRO podía conseguir los dirigentes radicales que quería. Ahora no es así: hay nuevos liderazgos y una UCR más fuerte”, respondieron en el entorno del mandatario correntino.

Los nexos en los que se apoya el jefe de Gobierno para intentar avanzar en ese operativo se mantienen inalterables desde hace años. El “interlocutor” directo es Santilli. Abocado de lleno al armado de su candidatura en la provincia de Buenos Aires, el diputado todavía se encarga de ciertas cuestiones que requieren de un mayor peso específico.

No es el único nexo. El secretario general de la Ciudad, Fernando Straface, supo cimentar una fluida relación con su equivalente correntino, Carlos Vignolo. Se suman también las gestiones silenciosas que realizó desde la campaña de 2017 en esa provincia el exministro de Gobierno Bruno Screnci Silva y la labor del presidente del Consejo Económico y Social, el radical Claudio Presman, amigo de Valdés desde hace muchos años.

Con este mar de fondo, el porteño y el correntino mantendrán este viernes un encuentro con sus pares de Jujuy y Mendoza, Morales y Rodolfo Suárez, pautado en el último conclave de la mesa nacional de JxC. Bajo una agenda de política ambiental, todos dan por descontado que habrá roces por los últimos dardos que se tiraron cruzaron los diferentes sectores de la coalición opositora.