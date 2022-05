Cómo crecer "con justicia social", el "debate" del FdT, según Kicillof

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este miércoles, por segundo día consecutivo, al “debate” que atraviesa el oficialismo y aseguró que el Frente de Todos (FdT) discute “cómo lograr que la Argentina crezca con justicia social y distribución de ingreso” para generar un país “viable para todos y todas”.

A través de un raid mediático por radio Nacional Rock y El Destape, el mandatario cristinista manifestó que el Gobierno analiza “cómo lograr que después de cuatro años de macrismo, de la pandemia y de la guerra en Europa” el país crezca, mientras que en la oposición, criticó, “con marketing y focus groups, van viendo el estado de ánimo de la sociedad”. “Van diciendo cosas como 'hay que erradicar el populismo' cuando en su momento, para conseguir votos (el expresidente), Mauricio Macri inauguró un monumento a Juan Domingo Perón”, agregó.

“Hay que generar una Argentina vivible para todos y todas y eso no puede ser a expensas de los que menos tienen”, aseguró sobre la actualidad económica del país, el gran punto que divide filas en el oficialismo ante los ataques del kirchnerismo contra el programa que lleva adelante el presidente Alberto Fernández. En este sentido, aseguró que en “los 12 años de Néstor y Cristina (Kirchner) quedó claro que el crecimiento no genera por sí mismo una mejor distribución del ingreso porque el derrame no existe" y profundizó: "Hay que distribuir para poder crecer y que ese crecimiento sea sostenido, para lo cual los salarios deben ganarle a la inflación y debe haber financiamiento para la inversión".

También podés leer 64% mata 60%: el cristinista Kicillof pierde con Fernández en la batalla de salariazos

En este punto, consideró que se debe “controlar los acuerdos de precios” para que “se cumplan y para que haya acceso a los productos”. "Fueron seis años muy difíciles y hay que responder cada vez con más esfuerzo y trabajo", ahondó.

Por otro lado, apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC), alianza a la que acusó de haber implementado, durante su mandato de gobierno 2015 - 2019, “un programa neoliberal de ajuste y exclusión”. Asimismo, denunció que esa coalición “tiene muchos candidatos”, pero “un solo programa” que se basa, declaró, en “endeudamiento, fuga, desindustrialización y exclusión".