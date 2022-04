Vamos a volver: con una tribuna lista para el lanzamiento, Larreta volvió a amagar

"Vamos a ganar la elección de 2023 en el país, la provincia de Buenos Aires y los municipios, estemos preparados para eso". Con esa frase, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, arengó a jóvenes dirigentes y militantes de la agrupación La Generación, que nuclea distintas expresiones políticas dentro de Juntos por el Cambio. Si bien evitó dar definiciones sobre su futuro político, mientras sigue jugando al misterio, el referente opositor se acercó bastante a blanquear su futura postulación: aseguró que "es momento de construir candidaturas" y de dirimir las diferencias dentro de la coalición.

Con la épica ganadora de la campaña de 2015, aunque sin alusiones a Mauricio Macri, que viene de fotografiarse con Donald Trump, el líder de Propuesta Republicana (PRO) hizo el negocio que mejor le sale: apeló al diálogo y la apertura política con intenciones de volver al poder el próximo año; condenó, aunque sin nombrarlo, los extremos que propone el sector autodenominado libertario; y se colocó en el centro del escenario para motivar la movilización de la militancia cambiemita, a quienes les pidió mayor compromiso y disrupción partidaria en el arranque de la campaña.

Su extensa exposición cerró con un aplauso cerrado de todos los presentes y el eufórico cántico "vamos a volver", que supo utilizar el kirchnerismo en su resistencia durante el periodo entre 2015 y 2019. La postal le sirvió a la moderadora Noelia Ruiz, una legisladora integrante de La Generación, para hacer la pregunta que sobrevoló toda la jornada: "Horacio, ¿vas a ser Presidente?". Sonriente, algo animado, el jefe de Gobierno volvió a dilatar su respuesta. "Para eso falta mucho", concluyó.

Todo ocurrió en el marco del primer congreso de este joven espacio, que nació en épocas en que el egresado del Cardenal Newman era alcalde porteño y contenía sólo al partido amarillo, pero que ahora amalgama posturas con la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) e incluso Republicanos Unidos. De hecho, tan sólo una hora antes de su discurso, que se dio con la excusa de un panel de debate titulado "El país que queremos", estuvieron exponiendo también en un espacio compartido la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, del radicalismo loustousista Martín Tetaz, el lilito Maximiliano Ferraro, y el legislador bonaerense del vidalismo Sergio Siciliano, que ofició de moderador. Frente a ellos se sentaron referentes locales, como Daniela Nipoti de San Fernando o Yamil Santoro de la Ciudad.

"No jodamos más con la boludez entre halcones y palomas, lo que necesitamos atrás de las reformas que hacen falta en el país es un apoyo político amplio. Tenemos la gran oportunidad de ganar las elecciones en 2023 y debemos hacernos cargo de eso", sostuvo Larreta, a la vez que detalló que para alcanzar ese objetivo se requerirá una serie de condiciones que espera recolectar este año. Entre ellas, enumeró, el requerimiento de abrir la alianza más allá de los partidos actuales, incluido el peronismo; construir un relato que explique no sólo el fracaso del gobierno de Cambiemos hasta 2019, sino también dar perspectivas de un mejor porvenir; y, por último, hacerse de un equipo de militantes que se ponga la camiseta más allá de las responsabilidades de gestión.

En este sentido, en rol de cuasi presidenciable aseguró que es parte del "único equipo con la capacidad de sacar a la Argentina adelante". "Tenemos experiencia, la amplitud ideológica, la convicción y los valores necesarios para hacerlo. Por eso vamos a ganar en 2023 en el país, la provincia de Buenos Aires y los municipios, estemos preparados para eso", agregó en el cierre del discurso que dio en el auditorio principal del Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción, en pleno centro de Almagro. Hubo em el auditorio, eso sí, un alto índice de ausentismo de otros dirigentes nacionales relevantes.

Por caso, se esperaba la presencia de los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), al igual que el diputado nacional Rogelio Frigerio. Incluso se esperó la participación del expresidente Macri que, finalmente, no estuvo por haber regresado por la madrugada de su viaje a los Estados Unidos.

Por otra parte, en un mensaje directo hacia el diputado nacional de Avanza Libertad, Javier Milei, le bajó el precio a varias de sus propuestas como la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central. "Si alguno viene con eso, digamos que es ridículo. No seamos originales, no hay soluciones mágicas. ¿Cuántos países dolarizaron la economía? Ecuador, El Salvador y no hay más. Cada vez que hubo soluciones originales como estas nos fue como el orto", lanzó.