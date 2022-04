Juan Andreotti, promesa sub 40 del massismo para Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Con 38 años de edad, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, es una de las promesas del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, que busca sembrar candidatos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires para llegar bien armado a 2023, en medio de la interna que ahoga al Frente de Todos (FdT). El jefe comunal integra la terna de precandidatos que, como adelantó Letra P, podría pelear por la gobernación. Si bien heredó la intendencia de su padre, Luis Andreotti, fue el intendente más votado de la historia del distrito y le imprime su propia impronta a la gestión, con un perfil basado en la obra pública, la cercanía, el ambientalismo, la cultura y el deporte.

Luego de dos mandatos de su padre, Andreotti llegó a la intendencia de San Fernando en 2019 con el 63,2% de los votos, “el mayor porcentaje electoral para un intendente en la historia de la ciudad”, destacan en su entorno. Un acompañamiento que fue ratificado en la última elección, cuando, pese a la derrota del Frente de Todos, en el distrito la lista de concejales encabezada por Eva Andreotti, hermana del jefe comunal, alcanzó 49% de los votos y le sacó una diferencia de 17 puntos a Juntos.

Los Andreotti son massistas de la primera hora. Luis, quien gobernó San Fernando de 2011 a 2019, forma parte de las filas del Frente Renovador desde su creación y mantiene un vínculo estrecho y aceitado con Sergio Massa. Juan formó parte del gobierno de su padre. Primero fue jefe de campaña y luego estuvo al frente de la Secretaría Privada y Coordinación, desde 2011 a 2013, cuando fue electo concejal. Fue electo diputado en 2015, cuando encabezó la boleta del FR por la Primera sección.

“Juan es un amante de la naturaleza, del deporte, el delta, los animales; es una persona muy amable en el trato y cercano. Es obsesivo por las cosas bien hechas, en eso es igual al padre y tiene muy buen trato con la gente”, lo describe a Letra P un funcionario del municipio. El motor de su gestión es la obra y la puesta en valor del espacio público, centralmente entorno al área costera.

Su gestión también se apoya en la seguridad, la educación, la cultura y el medio ambiente. “El padre transformó San Fernando y él tiene la misma impronta”, se esfuerzan en destacar en su entorno y suman, “por una cuestión generacional”, su preocupación por el medioambiente, el deporte y la cultura.

En la oposición, si bien coinciden en que Andreotti es "sensible, sencillo y buen tipo", no lo ven con proyección fuera del distrito. "No es un armador político, un dirigente o un militante y, hasta ahora, aunque se nota que es buen chico, estuvo siempre al mando de sus padres. No se sabe bien tampoco que piensa en términos políticos, ni parece tener vocación de poder", afirma un dirigente local de Juntos a Letra P y suma críticas a la gestión: la falta de transparencia, la fuerte carga de tasas municipales sobre los contribuyentes y la forma en que se establecen las prioridades en el distrito.

Andreotti se ha hecho fama de tipo común a caballo de prácticas cotidianas que lo acercan a la gente. Una vez por semana comparte deporte y cena con algún equipo de algún club barrial.

En su entorno afirman que toda su energía está puesta en hacer una buena gestión y buscar la reelección en 2023, pese a que es uno de los tres nombres que baraja el massismo para una eventual competencia por la gobernación. Como contó este medio, los otros dos dirigentes son la titular de Aysa, Malena Galmarini, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.