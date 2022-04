“El Gobierno no tiene un plan de desarrollo de los puertos"

El CEO de Tecplata SA, la empresa del grupo filipino ICTSI que tiene la concesión de la terminal de contenedores del puerto de La Plata, Bruno Porchietto, cuestionó la política portuaria del gobierno nacional y apuntó contra la administración de Alexis Guerrera al frente del Ministerio de Transporte. "No tiene un plan de desarrollo", apuntó.

En diálogo con Letra P, el directivo criticó la resolución 193/2022 que prorrogó la concesión de la terminal 5 controlada por Bactssa hasta fines de mayo de 2024. “Eligieron continuar con una ilegalidad”, disparó en medio de la disputa del centralismo porteño en desmedro del desarrollo federal, un atavismo nacional que hoy encarnan los intereses que operan en el viejo “Puerto Nuevo” de CABA.

Desde hace años, se habla de descentralizar las operaciones del Puerto Nuevo y trasvasar esas operaciones a puertos de la provincia de Buenos Aires, como Zárate, Dock Sud y La Plata. La coyuntura era inmejorable. En el bienio 21/22 se terminaban las concesiones de las terminales en el puerto de Buenos Aires y los contratos ya tenían prórrogas posibles. Sin embargo el gobierno nacional definió que todo siga igual hasta 2024. “Lo que dice la ley parece no importar”, aseguró Porchietto y agregó: “Si la decisión es seguir privilegiando al puerto de Buenos Aires, es mejor que lo digan y sabemos a qué atenernos”.

-¿Por qué el gobierno decidió prorrogar la concesión de la terminal 5 de la Ciudad?

-El puerto de Buenos Aires tiene una autoridad portuaria, que es la Administración General de Puertos (AGP). Pese a que su alcance es nacional, se ha transformado en la autoridad del Puerto de Buenos Aires. Sería más lógico que se preocupara por todos, y no de un solo puerto.

-¿Hay voluntad política para generar los cambios que necesita el puerto de La Plata para crecer?

-No hay una decisión política. En mayo del 2022, caducaron las concesiones del puerto de Buenos Aires y, sin embargo, el Ministerio de Transporte extendió, de manera ilegal, la concesión a la Terminal 5. El Gobierno no tiene un plan y no hay certezas a futuro. Eso es parte de la inseguridad jurídica. Las navieras necesitan certezas a largo plazo ya que, por ejemplo, una grúa nueva cuesta casi 20 millones de dólares y tardan un año y medio en entregarla.

-¿Cuál sería la clave para explotar en todo su potencial el puerto de La Plata?

-Sería importante que el gobierno definiera mejor su política portuaria. Muchas veces se dijo que el puerto de Buenos Aires es antiguo, pero no hay un plan para modernizarlo. El puerto no debería estar en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Eso sería más ventajoso para el país. Obviamente, habría temas que atender antes como los puestos de trabajo. TecPlata está disputas a contratar al personal de Buenos Aires, Berisso, La Plata y Ensenada. El Puerto de La Plata es uno de los más modernos de Argentina, somos el único puerto que tiene un calado del muelle que puede llegar a 45 pies, cuando la Vía Navegable Troncal es de hasta 35 pies. Estamos preparados para trabajar con buques cada vez más grandes, con más calado.

-¿Por qué TecPlata no consigue que una línea naviera de las grandes llegue a su puerto?

-Las empresas navieras toman decisiones a largo plazo, con mucha calma y lentitud. Las líneas marítimas también quieren saber qué pasa con la política portuaria. La decisión del gobierno nacional es extender por dos años más la concesión y luego "ir viendo”. Eso no le ayuda a nadie, tampoco al puerto de Buenos Aires. Si la decisión es seguir privilegiando al puerto de Buenos Aires, es mejor que lo digan y sabemos a qué atenernos.

-¿Pudo plantear ante el gobierno nacional la necesidad del Puerto de La Plata?

-Sí, le presenté al Ministerio de Transporte un plan que permite estructurar el futuro de todos los puertos, de una forma no traumática y, a la vez, atraer inversiones. Hay un estudio realizaco en conjunto con Exolgan, Puerto La Plata, el Consorcio de Dock Sud, y expertos de la UTN que demuestra que ambos puertos podrían captar o absorber esta carga de Puerto Nuevo. Exolgan y TecPlata invertirían en conjunto casi 400 millones de dólares.

-¿Y cuál fue la respuesta de Guerrera?

-El ministro me dijo que lo iba a ver, pero esto fue hace varios meses. Luego, el Gobierno extendió la prórroga de la concesión.