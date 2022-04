El vecinalismo, entre el sondeo de padrinazgos y construir su propio destino

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) En 2021, la confluencia de los vecinalismos fronteras afuera del pago chico para sedimentar una propuesta bonaerense quedó en el campo de las buenas intenciones. Sin embargo, esta dirigencia no se resigna: ese objetivo sigue en la mente de múltiples armadores, dirigentes e incluso intendentes que siguen apostando a la construcción provincial desde una óptica municipal. El asunto es que los medios para lograr ese fin dispersan soldados, algo que ya se avizoró en las estrategias dispares del año pasado.

Mientras algunas expresiones sin tierra ya se acoplaron a esquemas internos de Juntos, otros aún no le cierran la puerta a Florencio Randazzo, a la vez que mantienen contactos con radicales y socialistas. Del lado intendentista, está el bloque que impulsa el fortalecimiento del sello Buenos Aires Primero (BAP) como herramienta para ratificar intendencias, sumar concejalías y –de máxima– lograr representatividad en la Legislatura el año que viene.

Semanas atrás, el partido Vecinalistas realizó su congreso en La Plata. “La idea es construir una herramienta provincial”, dijeron a Letra P voces de esa estructura que, en su inventario, anotan una flota de referentes en las ocho secciones electorales; avisan que comenzarán a activar encuentros regionales. Ese colectivo apostó en 2021 por el randazzismo, en una estrategia que concretó la separación del ala intendentista, que optó por competir con sellos locales.

En el partido Vecinalistas confían en que, en la sumatoria del caudal de los distintos distritos nucleados en su armado, el espacio puede nuclear un espectro cercano a los 100 mil votos en toda Buenos Aires, cifra que, enfatizan, fue la que distanció a Juntos del Frente de Todos en la pasada elección. Con caudal hipotético, tienen abierta la mesa de negociaciones hacia 2023. Hay quienes mantienen contactos con Randazzo post legislativas y no ven mal “seguir en ese camino”. “Depende mucho de qué construcción haga”, confió un dirigente que también abre canales de diálogo con el radicalismo bonaerense y el socialismo.

Pero la dirigencia de este espacio también realizó fichajes recientes en Juntos mediante el armado bonaerense de Hacemos, referenciado en los intendentes amarillos Julio Garro (La Plata) y Néstor Grindetti (Lanús).

“Luego de varias reuniones con los líderes del espacio y teniendo una mirada en común es que decidimos acompañar este proyecto”, expresó la dirigente del vecinalismo olavarriense Andrea Coronel, quien participó días atrás de una actividad de Hacemos en Lobos. Antes, Coronel había manifestado al portal El Teclado sobre su experiencia en el frente liderado por el chivilcoyano: “No estamos en comunicación con el randazzismo; él llegó (a la Cámara de Diputados de la Nación) y no hubo más reuniones”.

Intendentes

A diferencia de ese sondeo de padrinazgos nacionales desde el partido Vecinalistas, en Buenos Aires Primero, armado impulsado por intendentes, recalcan a Letra P que el objetivo en 2023 es contar “con una estructura para poder competir a nivel provincial con legisladores de Buenos Aires Primero”. Y aclaran: “Lo nuestro es vecinalismo puro”.

En ese contexto, hace un mes, los jefes comunales Carlos Bevilaqcua (Villarino), Arturo Rojas (Necochea) y Guillermo Britos (Chivilcoy) mantuvieron un encuentro en busca de delinear el armado sección por sección. La idea es hacer un encuentro de similar tenor del realizado en Necochea en marzo de 2021, pero en otro distrito vecinalista.

Pero no todos los alcaldes vecinalistas parecen convencidos de esta cruzada. En Tornquist, dirigentes cercanos al intendente Sergio Bordoni consideran que “está muy verde” el objetivo de “poner candidatos a nivel provincial”, por lo que instan a “fortalecer primero los distritos para después tener aspiraciones a nivel provincial”. En ese punto, resaltan que varias experiencias localistas no tuvieron éxito en las últimas legislativas (solo en Necochea y Chivilcoy los oficialismos municipales lograron triunfar). Al mismo tiempo, en Tornquist resaltan el trabajo “codo a codo” de la Intendencia con la Provincia y la Nación aunque, aún, no dan certezas sobre si 2023 encuadrará la propuesta vecinal dentro de la tira del Frente de Todos… si es que esta coalición subsiste para los comicios del año próximo.