El desdoblamiento abre grietas en el PRO de Buenos Aires

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La posibilidad de desdoblar la elección bonaerense de la nacional en 2023 es tema de debate en la oposición. Si bien el senador de Juntos Joaquín de la Torre presentó esta semana un proyecto en este sentido, que de todos modos patea la discusión para 2025, en la tropa de Propuesta Republicana (PRO) hay posturas y análisis disímiles sobre la conveniencia o no de separar las elecciones.

Si en algo coinciden los representantes de las tribus que responden tanto a los intendentes como a los diputados Diego Santilli, María Eugenia Vidal o Cristian Ritondo es en proponer en el largo plazo un paquete de modificaciones del sistema por cual se eligen los candidatos y candidatas. De hecho, el exvicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este miércoles que presentó una iniciativa para implementar la Boleta Única de Papel en todo el país, algo con lo que concuerdan buena parte de los socios de la alianza. Es por eso que no descartan la posibilidad de acompañar algún tipo de iniciativa para desdoblar la elección bonaerense, aunque hay distintos análisis sobre la conveniencia de hacerlo.

Quienes trabajan junto a los jefes comunales creen que la “mala imagen” del presidente Alberto Fernández no sólo salpica al gobernador Axel Kicillof, sino que lo involucra de manera directa, crisis económica de por medio, más allá de un calendario electoral. Si bien reconocen la buena sintonía en algunos temas de gestión entre provincia y municipios, aseguran que “sacarse de la boleta un collar de sandías como es el Presidente no le garantiza levantar votos”. Incluso comparan el operativo despegue que impulsan algunos dirigentes peronistas de lo que intentó hacer sin éxito María Eugenia Vidal con el Plan V en 2019, elección en la que la exgobernadora sacó menos votos que el propio Mauricio Macri.

En este sentido, la dirigencia con cargo en municipios amarillos estima que los únicos que podrían salir beneficiados del desdoblamiento son los intendentes del peronismo y del radicalismo municipalizando la elección. No así los del PRO, quienes -estiman- están atados a la coyuntura nacional y a la polarización con el kirchnerismo de la que intentan sacar partido.

“El escenario no está claro, pero en nuestro espacio probablemente les vaya mejor a los radicales del interior”, apuntó a este medio un diputado provincial y trae a la conversación con este medio las declaraciones del jefe de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, publicadas en el sitio La Política Online donde habló de la conveniencia de desdoblar los comicios.

Quien aún no tomó una postura respecto al desdoblamiento es Santilli. En su equipo aseguran que no es un tema relevante, que no charlaron sobre el proyecto de De la Torre, y menos en un contexto atravesado por dificultades económicas y sociales. Distinto es el caso de personas cercanas a Vidal y Ritondo que ven con preocupación el ascenso de los autodenominados libertarios, como Javier Milei. “Si desdoblamos, los libertarios se quedan sin buena parte de los votos, porque más allá de Milei no tienen a alguien a quién poner en la boleta”, analizan. Es escenario los beneficiaría.

Con varias de estas lecturas coinciden también en la Coalición Cívica, aliada de las palomas PRO y el radicalismo para cerrarle la puerta de entrada a la coalición a Milei. “Con este tema, todos quieren mostrarse cerca de los intendentes, que son los que verdaderamente instalan este tema. Nosotros creemos que debe ser una discusión más profunda”, aseguran y agregan: “Antes, desdoblar era algo posible, pero poco probable; hoy, cada vez está más instalado”.