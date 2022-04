La UBA busca nuevo rector: Barbieri no irá por la re-reelección

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, no disputará un tercer mandato al frente de la institución bicentenaria, según lo anunció en la sesión del Consejo Superior que tuvo lugar este miércoles. La noticia abre una impensada carrera por la sucesión en la casa de estudios más importante del país y una de las estructuras más codiciadas por la política por su impacto y volumen económico. La rosca tiene fecha fija: la asamblea universitaria que votará a quien reemplace a Barbieri será el 24 de junio próximo.

En el encuentro que se realizó en las oficinas del rectorado, ubicado en Viamonte 430 del centro porteño, Barbieri apuntó que se bajaba de la posibilidad de un nuevo periodo "para dar el ejemplo" y apuntalar la reforma del estatuto que habilita una sola reelección, aunque la posibilidad de presentarse a un tercer mandato no se terminaba de descartar hasta inicios de este año. Lo cierto es que, tras la decisión del rector en ejercicio, ya comenzaron a circular los nombres de posibles sucesores, entre los que suenan dos dirigentes radicales: Ricardo Gelpi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, como candidato a rector y el diputado nacional Emiliano Yacobitti, vicedecano de Ciencias Económicas, como vice.

Como contó Letra P, una re-reelección no era una tarea sencilla en la UBA, ya que había diversas interpretaciones sobre el estatuto para dirimir si habilitaba o no un tercer mandato. Esto implicaba medir consensos internos ya que, según la última modificación del texto, el rector puede tener una sola reelección y Barbieri ya acumula dos periodos: 2014-2018 y 2018-2022. Sin embargo, un vericueto legal dejaba una puerta abierta: aquella enmienda había sido votada por la Asamblea Universitaria el 2 de abril de 2002 y enviada al Ministerio de Educación recién en 2018, que no la impugnó, y publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero de 2019. Según la Ley de Educación Superior, el estatuto empieza a regir cuando se publica y no cuando se aprueba, por lo que la interpretación sobre la vigencia de ese límite estaba en danza.

Sin embargo, los acuerdos no alcanzaron y fue el mismo exdecano de Ciencias Económicas el encargado de bajarse: "Quería informarle al cuerpo una decisión personal. En 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia terminó de fallar con respecto a la Ley de Educación Superior diciendo qué teníamos que cumplir y qué no, fui el que puso en vigencia lo que se había aprobado en la asamblea de 2002 con respecto a los mandatos del rector y la posibilidad de una sola reelección. La verdad es que, mas allá de que puedo tener una reelección más, formalmente la decisión que tomé es la de apuntalar esta política, dar el ejemplo y no presentarme como candidato a la próxima asamblea universitaria. Quedo tranquilo con mi conciencia". Las palabras de Barbieri dan por hecho que contaba con la chance de pelear por seguir al mando, lo cual estaba en discusión. Fuentes universitarias dejaron trascender horas después del anuncio que fue el mismo radicalismo el que le pidió que se bajara debido a lo engorroso que pintaba el proceso en términos políticos y jurídicos.

De confirmarse los nombres que empezaron a circular en la misma tarde del miércoles, el radicalismo avanzaría un casillero importante en el proceso de empoderamiento que viene impulsando el partido que conduce a nivel nacional el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que comenzó con las masivas elecciones internas de Córdoba y Buenos Aires en 2021 y que se traduce en la búsqueda de ocupar un rol central dentro de Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo, a priori, el Gobierno pierde un interlocutor en una institución administrada históricamente por la estructura de Franja Morada, aunque Barbieri fuera identificado como peronista en el rectorado. El presidente Alberto Fernández calificó públicamente al actual rector como un aliado en varias ocasiones.

La circulación de los nombres de Gelpi y Yacobiti como posibles nuevas autoridades también generaron la reacción de la militancia feminista en redes sociales con el hashtag #UnaMujeralRectoradoUBA200Años, subrayando que la fórmula no puede tener a dos varones como candidatos y recordando que debe respetar la paridad de género que se implementó en las listas de los consejos directivos de todas las facultades por decisión del Consejo Superior.

Durante la sesión que alumbró el paso al costado de Barbieri, se informó además la renovación de autoridades en las Facultades de Filosofía y Letras, donde resultó elegido como decano Ricardo Manetti y como vicedecana Graciela Morgade; de Ciencias Veterinarias, donde fue reelegido Alejo Pérez como decano y será acompañado por Luis Ambros como vice; y de Ingeniería, donde fue reelegida la fórmula integrada por Alejandro Martínez y Raúl Bertero.