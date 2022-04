Por qué no hay plan CFK Presidenta, según otros sectores del kirchnerismo

“No existe ningún plan Cristina 2023”. Una figura de peso en la provincia de Buenos Aires, de diálogo fluido con la vicepresidenta y su hijo, Máximo Kirchner, dispara sobre la idea que, en diálogo con Letra P, instaló el jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco, sobre una posible candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Hombre de extrema confianza del gobernador Axel Kicillof, en plena tensión entre el cristinismo y el albertismo, Bianco fue contundente. “Mi candidata a la presidencia es Cristina”, dijo, consultado sobre el escenario 2023.

En otras terminales del cristinismo, la discusión no está saldada. Si bien, por convicción, la dirigencia encuentra en Cristina a su única conductora, hay quienes entienden que hoy no están dadas las condiciones para llevarla como candidata sin “exponerla” a una posible derrota si el resto del peronismo no la acompaña.

“Cristina se fue en 2015 con la Plaza de Mayo llena. ¿Por qué vamos a exponerla a eso? Solo la llevaría como candidata si estuviéramos seguros de que podemos construir una Cristina ganadora”, apuntó la misma fuente y aseguró que “no existe ninguna indicación” formal por parte de la vicepresidenta ni de Máximo de avanzar con el plan presidencial. Por el contrario, la línea del espacio indica ahora que “no son tiempos electorales” y que “hay que gobernar”.

En ese sentido, la fuente sostiene la idea de que las posibilidades electorales del cristinismo están atadas a la suerte del presidente Alberto Fernández y a que su mandato culmine de manera exitosa. “La única forma de que el cristinismo pueda presentar una oferta electoral propia que tenga chances de ganar es que a Alberto le vaya bien”, apunta un dirigente que dialoga con el Presidente y con la vice.

En paralelo, Cristina suena también como posible candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires para 2023. “Es una hipótesis mucho más firme, de la que sí se habla en diferentes mesas políticas”, dice un dirigente con terminales en diferentes sectores del Frente de Todos (FdT). La posible candidatura de Cristina como senadora nacional es lo que podría frustrar el plan de desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires que circula en el oficialismo.

En ese caso, la figura de la vicepresidenta en la boleta, con la lista sábana, podría arrastrar hacia arriba el número del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, lugar para el que Bianco proclama nuevamente a Kicillof, que ya dio a entender que buscará la reelección.