Cerruti a Lozano: “Deberías preguntarte qué te lleva a permanecer” en el gobierno

La portavoces del Gobierno, Gabriela Cerruti, se refirió a las internas que ponen en tensión la unidad del Frente de Todos (FdT) y criticó al director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien suele realizar fuertes críticas contra el presidente Alberto Fernández. "Uno tiene que conocer sus límites y hasta cuándo permanecer o no, si esta postura es tan extrema. Vos mismo no te sentís parte. Si tenés una posición tan extrema, deberías preguntarte qué te lleva a permanecer", planteó.

En momentos en los que las diferentes posiciones entre los sectores más cercanos al Presidente y aquellos que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ponen en vilo la unidad oficialista, Cerruti consideró que “está muy bien” que los debates sucedan, pero demandó una autocrítica por parte de quienes critican al jfe de Estado y permanecen en las filas del FdT.

Desde su llegada al Banco Nación, Lozano es una de las voces internas que más critica al Presidente, especialmente por su gestión económica y por el acuerdo alcanzado para refinanciar la deuda externa tomada por el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este lunes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también apuntó contra él y lo invitó a “razonar” al respecto. Por su parte, Cerruti agregó: “Generalmente coincido con Aníbal”.

De todas maneras, la exdiputada manifestó que no le “asustan” los debates políticos de la alianza gobernante y calificó las discusiones como la “idea de hacia dónde profundizar” la gestión. “Uno es gobierno y no puede dejar de gestionar porque se den los debates”, sostuvo y profundizó: “He sido una legisladora brava, por lo que no me asustan este tipo de situaciones. Uno tiene que saber hasta qué punto las situaciones son para debate y cuándo para acuerdo”.

Sus dichos llegaron minutos después de que el Presidente, en una entrevista radial, también se refiriera a las discusiones internas del Gobierno y, especialmente, a su vínculo con la vicepresidenta. “De mi parte, no esperen un solo gesto que rompa la unidad”, declaró.