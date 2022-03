Fernández: "Tenemos que ir detrás de los especuladores"

El presidente Alberto Fernández apuntó contra los empresarios que "especulan y suben los precios por las dudas" y señaló que el Gobierno irá detrás de ellos. "Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer", dijo.

En declaraciones a El Destape Radio, el jefe de Estado dijo que va a poner todo su "esfuerzo en poner en orden la Argentina" para terminar con la inflación. "Es una batalla que tenemos que dar entre todos y debemos denunciar al supermercadista del barrio que tiene los precios que pone e ir detrás de los especuladores", afirmó.

Luego de que varios sectores lo tildaran de ser “moderado a la hora de tomar decisiones”, el Presidente advirtió que no le “va a temblar el pulso” para tomar las medidas pertinentes “si el diálogo no funciona” con los supermercadistas. “Tengo que defender el ingreso de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie", aclaró.

Fernández consideró "imperioso" ocuparse del aumento de precios de los alimentos y afirmó que "es una situación realmente compleja". "Creo que hay que atender cada una de esas causas. Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas las causas, trabajando en toda la cadena de valor y tomadores de precio tratando de buscar un punto de acuerdo", sostuvo.

Tal como lo contó Letra P, el Gobierno busca identificar al enemigo en la guerra contra la inflación que lanzó el viernes pasado el Presidente. Mientras tanto, los empresarios de la industria y los supermercadistas se culpan mutuamente por el incremento en el precio de los alimentos.