La re-re, senadora picante, intendente al tercer piso y mi amigo Berni

La re-re

El afán por quedarse otros cuatro años al frente de la gobernación de Buenos Aires parece haberle jugado una mala pasada a Axel Kicillof. Al comenzar a enumerar los puntos de su publicitado Plan 6x6 cometió un furcio que causó la risa de los presentes y de él mismo. “Vamos a presentar los diez puntos a diez años”, dijo e inmediatamente, anoticiado del pifié, miró a su vice Verónica Magario y corrigió sonriente: “¿Qué dije? Diez años… no no. No hay reelección”, indicó en alusión a que imposibilidad por ley de ser reelecto dos veces de manera consecutiva.

Lanaro vs. Raigada

El único momento álgido que se vivió durante la jornada fue cuando el gobernador hablaba del tema educativo. Luego de cuestionar a la oposición por “rasgarse las vestiduras” con la educación pero “recortar presupuesto” durante sus mandatos y recordar la desafortunada frase de Vidal sobre que “los pobres no van a las universidades”, salió al cruce salió el diputado Walter Lanaro. Parado y a los gritos le achacaba al gobernador haber pasado dos años sin clases presenciales. En su defensa salió la diputada oficialista María Raigada, quien se paró en más de una ocasión y hasta se le plantó en postura desafiante. Sus compañeros de bancada la calmaron.

La Plata no va al tercer piso

Según supo Letra P, la ausencia del intendente de La Plata, Julio Garro, se debió a que al jefe comunal no le gustó el lugar que se le asignaba en la invitación. “En la invitación que le cursaron no respetaban el lugar que, como ciudad capital, le corresponde a La Plata; como intendente no podía aceptar que, representando a la ciudad capital de los bonaerenses, lo envíen al tercer piso en las gradas”, contó un funcionario cercano al jefe comunal del PRO. Para el intendente, fue “una falta de respeto a la ciudad”. Como sea, avisó con tiempo del faltazo.

Sin mística, pero con Viva Perón

A diferencia de otras jornadas que tuvieron al gobernador, a los ministros y a los intendentes como protagonistas en un mismo acto, prácticamente no hubo referencias a la mística que suele caracterizar al peronismo. De hecho, sin movilización en las calles o banderas partidarias en los palcos, sólo se escuchó un “Viva Perón” desde uno de los rincones del recinto, que fue acompañado por los dedos en V de algunos de los presentes. Eso sí, Kicillof aprovechó su discurso para exponer distintas referencias históricas del expresidente de la Nación. “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar” y “gobernar es crear trabajo”, dijo en dos oportunidades para destacar algunas de las políticas públicas que impulsó desde el sillón Dardo Rocha.

Con Sergio, todo bien

Al término del discurso, el gobernador saludó a ministros y ministras que fueron ubicados en primera fila. Se lo vio muy jocoso con Sergio Berni, quien se arrimó al estrado y le dio un fuerte apretón de manos. Las cosas entre ambos van sobre rieles, pese al portazo que el ministro dio al kirchnerismo. El titular de seguridad fue uno de los pocos integrantes del Gabinete al que el mandatario hizo alusión durante su discurso.