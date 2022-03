A pesar del run-run por las retenciones, el Senado allana el camino hacia el dictamen

"Francamente no entiendo para qué el Gobierno tiró esto del aumento de las retenciones un domingo, cuando estamos a un paso de aprobar esto", se lamentó furioso un senador del Frente de Todos (FdT), mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a parte de su equipo, exponía los detalles del acuerdo que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El texto que negoció con el staff ya fue aprobado en el recinto de Diputados el viernes por la madrugada. Este lunes a las 14 comenzó un veloz tratamiento en la comisión de Presupuesto de la Cámara alta. Aunque la sangre no llegó al río, transcurrió con la oposición en pie de guerra ante las versiones de un aumento de retenciones, que se disparó el domingo, cuando se conoció el cierre del registro de exportaciones de aceite de soja y harina de soja.

El tema fue uno de los platos principales de la reunión informativa que se extendió por casi siete horas en el Salón Azul del Senado. La atención no sólo estuvo puesta en el derrotero del tratamiento y en los votos negativos que cosechará el acuerdo por parte de integrantes del FdT. También se respira una gran incógnita sobre el resultado de la investigación que lleva adelante la Justicia sobre los autores del ataque a piedrazos que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves por la tarde, mientras comenzaba el tratamiento en Diputados. No era para menos: poco antes del inicio del trabajo en comisión, la titular del Senado difundió un nuevo video desde su cuenta de Twitter donde se ven los detalles del ataque, la precisión de los piedrazos y la llamativa respuesta tardía de la policía, en un escenario libre de vallados. Esa falencia, anticiparon en el Senado, será revertida este jueves con un dispositivo de seguridad que rodeará el Palacio Legislativo.

En medio de las incógnitas sobre la marcha de las pesquisas, se supo que la Justicia dispuso la prisión preventiva para el único detenido por los incidentes, aunque son ocho las personas identificadas como autores del ataque. Todo sucede en medio de un máximo hermetismo que posiblemente se disipará cuando concluya la investigación.

"Por momentos estamos más pendientes de saber quién fue y cómo fue planificado, que en la aprobación del acuerdo", confiaron en el bloque oficialista. Su titular, el formoseño José Mayans, reunió a sus miembros antes de la sesión de la comisión y puso en marcha otra etapa de persuasión para terminar de definir cómo serán los votos de la bancada oficialista.

Por momentos, uno de los obstáculos fue la versión sobre el reajuste de las retenciones. Guzmán buscó sortear las preguntas que le lanzaron distintos senadores y senadoras. "No hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones", dijo el ministro cuando el radical Victor Zimmerman le lanzó la primera consulta. Después lanzaron sus preguntas el entrerriano Alfredo De Angeli y el catamarqueño Flavio Fama. A los dos senadores de JxC, se sumó la cordobesa Alejandra Vigo, del monobloque Córdoba Federal.

En todos los casos Guzmán se mantuvo en sus trece, pero nunca dijo si habrán aumentos a las retenciones sobre las exportaciones sobre los subproductos cuyo registro fue cerrado el domingo. En el oficialismo aseguran que la decisión fue una medida preventiva ante el comportamiento de los mercados internacionales por la guerra. Pero en el medio del tratamiento, la Casa Rosada aportó la pieza que Guzmán eludió plantear. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que el Gobierno no piensa aumentar las exportaciones de granos. Descartó que aumenten los derechos de exportación para las ventas de trigo, maíz y soja, pero aseguró que las aplicarán para el aceite y la harina de soja.

El Zoom que no fue

Con esa respuesta, la Rosada frenó una ofensiva que protagonizaron dos gobernadores de la zona núcleo: el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti. También desactivaron un plenario virtual que iba a concretar la Mesa Nacional de JxC este lunes a las 18.30. El encuentro se iba a concretar a pedido del PRO, que antes había reunido a sus dirigentes para analizar el posible aumento de retenciones. Tras los anuncios de Guzmán y de Cerruti el planteo quedó abstracto. La reunión de la Mesa Nacional quedó suspendida sin nueva fecha. Antes de que se cayera el encuentro, fuentes de la UCR confiaron a Letra P que no estaban de acuerdo con el planteo del PRO de retirar el acuerdo del pacto con el Fondo por la controversia de las retenciones.

"Si no hubiese acuerdo con el FMI no habría financiamiento externo neto. Es decir que ahí sí Argentina tendría condiciones que implicarían un ajuste del gasto", dijo Guzmán en un tramo de su exposición. El mensaje pareció destinado a las diferencias internas del bloque oficialista, donde Mayans sigue terciando para lograr más voluntades a favor del acuerdo. Los senadores que se referencian en La Cámpora posiblemente voten en contra. Serían unas diez voluntades que este lunes no se hicieron sentir en la comisión. La mendocina Anabel Fernández Sagasti se bajó de la lista de oradores y el porteño Mariano Recalde, que es secretario de la comisión, no se sentó en la mesa y se apoltronó lejos, en un sonoro segundo plano junto a los asesores. Así desoyó un gesto de su compañera de bancada Juliana Di Tullio que le había hecho un lugar adelante. Cuando la ola de versiones sobre las retenciones fueron reconducidas, la dinámica de la comisión pareció encaminarse.

Así como cerca de Mayans vaticinan un posible cambio de posiciones de algunos que iban a votar en contra, el jefe de la bancada oficialista recordó que "ninguno de los gobernadores ha dicho que está en contra del acuerdo" y recordó que "es un tema que preocupa a muchas provincias que están endeudadas y que siguen este debate con mucha atención".

El titular de la bancada oficial da por descontado que la demostración de respaldo que hicieron los gobernadores la semana pasada en Diputados tendrá un impacto determinante en el Senado. Según sus cálculos, este martes habrá un dictamen a favor del dictamen que vino de Diputados, para sesionar el jueves a partir de las 14, con el apoyo de JxC que estaría dispuesto a otorgar los dos tercios necesarios para hacerlo sobre tablas.

Guzmán llegó acompañado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que había orquestado la semana pasada la demostración de fuerza con los gobernadores, en su mayoría del Norte Grande. También participó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Lejos de los momentos más ásperos de la semana pasada, los cuatro funcionarios expusieron ante las preguntas o cuando Guzmán les pidió hacerlo. En cada caso, repitieron dos mantras. El primero apuntó a repudiar el ataque sufrido por CFK el jueves. El segundo, de acuerdo al reparto, consistió en recordar que el pacto no incluye ninguna reforma laboral ni previsional y tampoco "un impuestazo", como remarcó la jefa de la AFIP.