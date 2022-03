“Sería una muy buena noticia que Parrilli presidiera el PJ de Neuquén”

El 24 de abril es la cita para el peronismo de Neuquén. En esa fecha se convocaron las internas del Partido Justicialista (PJ) para renovar autoridades en cada lugar de la provincia, en un esquema que actualmente conduce el secretario de Energía, Darío Martínez. Convencido de la necesidad de ampliar el frente opositor al Movimiento Popular Neuquino (MPN), sentar las bases de una alianza superadora y presentarle al electorado un proyecto competitivo, con real aspiración de ser gobierno, el legislador Sergio Fernández Novoa analiza la realidad de su partido. “Hay que lograr un modelo superador de lo que fue el Frente de Todos, por eso tratamos de reunirnos con otros sectores de la provincia. La idea es articular el frente con ideas, más que con nombres”, sostiene.

También podés leer Martínez tiende la mesa para un PJ neuquino partido en tres

Antes de partir a Zapala a un encuentro que tuvo como orador principal a Oscar Parrilli este viernes, la voz y los ojos del senador nacional y exinterventor de la AFI kirchnerista en la Legislatura neuquina analiza la actualidad de su espacio, al que denominaron Peronismo para la Victoria. “Si hubiese unidad, no debería ser el acuerdo de dos o tres dirigentes o un amontonamiento de nombres. Tenemos que ponernos de acuerdo en cosas que no nos gustaron del PJ en los últimos años”, le asegura a Letra P Fernández Novoa, en un parate de su apretada agenda que incluye reuniones presenciales y virtuales.

“Es muy común escuchar a quienes dicen 'tenemos que ser gobierno'. Hay que decir para qué. Hay que explicar con detalle lo que se pretende”, remarca, y excusa a Ramón Rioseco, último candidato a gobernador del frente panperonista, quien en pos de competir con el oficialismo provincial pidió acordar inclusive con Juntos por el Cambio, como en los tiempos de Horacio "Pechi" Quiroga. "No soy exégeta de Rioseco, pero la posición que ha manifestado con claridad es convocar a toda la oposición", sostiene.

También podés leer En Neuquén, asoma un nuevo round entre Martínez y Parrilli por el manejo del PJ

-¿Cómo lo ve a Parrilli para presidir el PJ de Neuquén? ¿Tiene intenciones?

-Es una de las voces más importantes del kirchnerismo nacional. Es el colaborador más directo y cercano a nuestra referente, Cristina Fernández de Kirchner. Se lo ve muy bien, con energía y vocación, que motivan a acompañarlo para dar las peleas que tenemos por delante. Sería nuestro mejor candidato, pero en los encuentros que protagoniza plantea que no tiene aspiraciones personales. Si pudiésemos contar con él como presidente del partido, sería una muy buena noticia.

-Usted habló de conformar una “alianza superadora”, bien amplia, para competir por la gobernación. ¿Rolando Figueroa puede estar ahí?

-En este tiempo no alcanzó con lo que conformamos. Tampoco nuestros argumentos fueron convincentes. Hay que lograr un modelo superador de lo que fue el Frente de Todos, por eso tratamos de reunirnos con otros sectores de la provincia. La idea es articular el frente con ideas, más que con nombres. Me preguntaron si Rolando Figueroa podía tener lugar. Este frente debe incluir a personas del MPN. Nadie viene como número uno, debemos ir a un proceso de internas amplias, abiertas y participativas. Como pueden estar Darío Martínez, Soledad Martínez y Ramón Rioseco, también puede estar Figueroa.

-Ya se reservaron tres colores para la interna del PJ. ¿Aún es posible un acuerdo de unidad?

-Siempre es posible la unidad, al igual que dirimir autoridades de un partido en internas. Cada vez estamos más próximos a competir en internas y está bien. Si hubiese unidad, no debería ser el acuerdo de dos o tres dirigentes o un amontonamiento de nombres. Tenemos que ponernos de acuerdo en cosas que no nos gustaron del PJ en los últimos años.

-¿Qué motiva que no haya acuerdo?

-La falta de pronunciamiento en temas fundamentales, la falta de participación activa del día a día. Queremos un PJ que abra las puertas, fije postura y que aporte soluciones. Un PJ que tenga un programa de gobierno que enamore a la sociedad neuquina.

-Usted dijo que “confrontar al MPN fue y es un error". ¿Por qué?

-Decir todo el tiempo “hace 60 años que gobiernan”, como si en sí mismo fuera el peor de los males, nos hace olvidar que debemos plantear mejores ideas, explicitar por qué creemos que podemos hacer las cosas mejor. El MPN trabajó muy bien su identidad, se muestra como popular y ganó identidad neuquina. Debemos trabajar diferente desde la oposición y conquistar al electorado haciéndolo partícipe de nuestras ideas y decisiones.

También podés leer El candidato de Parrilli consolida una alianza con el anti K Pechi Quiroga

-Usted aseguró que se escuchan “nombres de candidatos, pero no hay propuestas" ¿Por quién lo dice?

-Es muy común escuchar a quienes dicen “tenemos que ser gobierno”. Hay que decir para qué. Hay que explicar con detalle lo que se pretende.

-¿Cómo es la relación con los otros sectores que buscan conducir al PJ?

-Son compañeros. A veces hay diferencias de matices, programáticas y hasta metodológicas. Mi relación es muy buena. Con algunos, hay años de amistad. Con otros, nos conocemos menos. Lo importante es que haya lealtad, con discusiones a la luz del día. Como decía Perón, cuando un compañero o compañera peronista está por debajo de la mesa hablando mal, se está por pasar a las filas del enemigo.

-¿Qué opina de las afirmaciones de Rioseco, quien no descarta un acuerdo de toda la oposición para ganarle al MPN?

-No soy exégeta de Rioseco, pero la posición que ha manifestado con claridad es convocar a toda la oposición. Personalmente, creo que hay que hacer un esfuerzo de amplitud pensando en la provincia. Si se divide por dos, el gobierno provincial estará en problemas. Si logra fragmentar a la oposición una vez más, será gobernador quien gane la interna emepenista. Claro que no pierdo de vista las enormes diferencias que tenemos con otros sectores, pero como decía Simón Rodríguez "si no inventamos, erramos".