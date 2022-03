Debate maratónico: el proyecto no perdía apoyos y transitaba hacia la aprobación

Con una votación prevista para las 3 de la mañana del viernes, la Cámara de Diputados transitaba las últimas horas de la sesión que arrancó a las 14 del jueves para debatir la ley que autoriza al Gobierno a cerrar el acuerdo de endeudamiento que negoció el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). La expectativa de una aprobación mayoritaria, que podría llegar a las 200 voluntades, no se diluyó durante las ocho horas que llevaba el debate al cierre de esta nota. Ese clima fue posible a partir del dictamen que resultó firmado un día antes por 75 de los 80 integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, luego de una intrincada negociación entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que reúne a lavagnistas, socialistas y cordobesistas. Con ese desenlace en el plenario de comisiones, se allanó el camino para una sesión que, a contrapelo de los días anteriores, se encaminaba a concluir sin sobresaltos.

El debate comenzó a la hora prevista y no se alteró durante los incidentes que se registraron en el sector sur de la Plaza de los Dos Congresos. Poco antes de las 16, un grupo no identificado de manifestantes encendió con fuego dos contenedores de residuos frente al edificio del Parlamento y atacó con piedras y bombas molotov a efectivos de la Policía de la Ciudad. La tensión aflojó dos horas después y no obligó a la seguridad del cuerpo a recomendar algún cambio en el funcionamiento de la sesión. Según pudo comprobar Letra P, el impacto más notable de los ataques a piedrazos fue en ventanas del primer y segundo pisos del Senado. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio aseguraron que afectaron los despachos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente de la bancada oficialista, José Mayans.

En el inicio del debate, el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, se encargó de ordenar la intervención discursiva del oficialismo. “Tenemos la convicción de que un default sería muchísimo más grave (que el acuerdo)”, dijo el banquero. “Se da hoy una extraña paradoja de que hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido al FMI, pero que recibió una auténtica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar con el organismo para lograr una refinanciación”, aseguró.

Las palabras de Heller fueron sostenidas por los distintos referentes de un bloque signado por las incógnitas que hay sobre la postura de los integrantes que están en desacuerdo con el pacto. En el caso de JxC, las exposiciones no superaron las críticas que se escucharon en el plenario de comisiones, pero la sorpresa la dio el exministro Ricardo López Murphy. Si bien fue uno de los impulsores de la posición de la coalición opositora, en el recinto se negó a votar. El diputado de Republicanos Unidos consideró que el acuerdo "es malo, es pésimo, no propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer", dijo el bulldog y lo consideró un "acuerdo irresponsable diseñado por el Frente de Todos". Sobre el final, sentenció: "El acuerdo que el Gobierno ha discutido en las comisiones no soluciona nada, en realidad posterga y empeora la crisis en la que estamos envueltos desde hace mucho tiempo".

Tal como se esperaba, las bancadas de la ultraderecha ratificaron su negativa. "Desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral", adelantó Javier Milei y su exsocio José Luis Espert, del bloque Avanza Libertad, también reafirmó su negativa.

Los pasos que vienen

No había sido aprobado el proyecto en Diputados y ya habían comenzado los movimientos para ordenar el trámite en el Senado. Apenas el texto sea girado, se activará el trabajo de la Comisión de Presupuesto, presidida por el riojano Ricardo Guerra. El lunes recibirá a Guzmán. El ministro explicará los detalles de la negociación a los miembros de ese cuerpo. De ese modo comenzará el trámite en la Cámara alta, aunque todavía no hay precisiones sobre sus tiempos. En el interbloque de JxC, que preside el radical Alfredo Cornejo, no descartan que el oficialismo le imponga una mayor celeridad y busque tratar sobre tablas el dictamen que esperan aprobar este miércoles. Esa opción es considerada "remota" en el oficialismo. Estiman que, si se firmara dictamen de mayoría el próximo miércoles o el jueves, no habría problemas para esperar que se cumpliera la semana que ordena el reglamento del Senado para llegar al recinto.

JxC tenía prevista una reunión de interbloque para este lunes. La fecha podría cambiar por la visita de Guzmán, pero en el radicalismo y en el macrismo estiman que el Gobierno cuenta con 50 votos a favor del pacto. No descartan un dictamen para esta semana y una posible sesión para el miércoles 23. Los cálculos son una proyección de JxC a partir de la votación que esperaba para la madrugada de este viernes. La principal incógnita, según admiten en el conglomerado opositor, es la posición que adoptará CFK para ordenar el trámite, alinear a su propia tropa y garantizar una votación holgada que cierre el derrotero legislativo del acuerdo.

Los cálculos del Senado son distintos a Diputados y ponen al oficialismo ante un desafío distinto. Desde diciembre no tiene cuórum propio y depende del respaldo de dos aliados clave, el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia. Ambos serán parte de los respaldos y se sumarían a los votos que podría aportar el interbloque de JxC, aunque la senadora Alejandra Vigo, del bloque Córdoba Federal, podría sumarse a los respaldos, tal como hizo su bloque en la Cámara baja.