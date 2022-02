Aníbal Fernández aseguró que "el combate contra el narcotráfico es permanente"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, destacó el trabajo en conjunto entre los gobierno nacional y bonaerense para advertir sobre el riesgo de consumir cocaína adulterada y alertó que "puede haber más" de esta sustancia que causó al menos 20 muertes y la internación de otras 49 personas en distintos hospitales del conurbano bonaerense. Además, aseguró que "la lucha contra la droga es permanente" y respondió las críticas de la oposición, encabezadas por la diputada María Eugenia Vidal y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

"Que denuncien ellos, debería buscar si hicieron algo. No deberían ni hablar (...) Te engañan como si fueran genios diciendo 'ustedes no llegan ni acercarse a la tarea que hicimos' y es mentira", sostuvo en declaraciones a Radio 10 en alusión a los cuestionamientos de la exgobernadora y la exministra de Seguridad.

Asimismo, el funcionario remarcó en que el objetivo principal ante este episodio "es advertir que puede haber más de esta sustancia adulterada que genera muerte.

"Hay que decirles a aquellos que consumen que la situación es muy mala y muy incómoda en estas 48 horas, por lo menos hasta que las fuerzas de seguridad sigan avanzando con las investigaciones", afirmó.



En tanto, respecto a la relación con su par provincial, Sergio Berni, y la cooperación de las fuerzas de seguridad nacionales en este caso puntual, contó que la administración de Axel Kicillof le pidió "una mano para advertir sobre el consumo" de esta sustancia.

"Eso lo asumí como propio de la responsabilidad de los que combatimos el narcotráfico y de los que estamos constantemente diciendo lo malo que son las sustancias de estas características", agregó Fernández, quien dijo no tener diferencias con Berni.



"Abono la posición que él (por Berni) tuvo para advertir sobre lo que estaba pasando. Si bien la lucha contra la droga es permanente y constante, en este caso hay que insistir a quienes consuman que tengan la precaución de no hacerlo porque lo que hay en los barrios es veneno", remarcó.



Fernández también puntualizó que "están interviniendo las fuerzas de seguridad de Nación en colaboración con la provincia" porque "tienen un contacto permanente en el contexto de la lucha contra el narcotráfico". No obstante, aclaró que la investigación está dentro de la órbita provincial.



"Este caso es un tema que tiene que ver con venta de una sustancia prohibida. Nosotros estamos trabajando en colaboración con la provincia de Buenos Aires en todo lo que sea necesario", insistió.

Fernández señaló que se trata de "un delito federal, pero hay una ley que ya tiene varios años que les permitió a las fuerzas provinciales actuar en temas de narcotráfico". En ese sentido, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico "es una guerra que no es de igual a igual, pero estamos dispuestos a darla".

"Nuestras fuerzas, en lo que refiere a drogas peligrosas, tienen contacto permanente con las fuerzas provinciales (...) la Policía Federal está en contacto con los funcionarios de Salud bonaerense y puso a disposición los laboratorios de la Federal para todo lo que quieran investigar", remarcó.