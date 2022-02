Futuro y desarrollo, las promesas de Carreras para surfear la interna de JSRN

Arabela Carreras afina el discurso para la 51° apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Río Negro de este martes 1° de marzo. Se espera un repaso de su gestión, pero sobre todo el planteo de las bases del futuro para la provincia. La gobernadora llevará una batería de proyectos para ampliar el desarrollo de los próximos años, en el marco de una posible vuelta de su antecesor, el senador nacional Alberto Weretilneck, para competir por la gobernación en 2023, y en la previa de un paro de 48 horas convocado por docentes y estatales.

Desde las 9 del martes, cuando inaugure la actividad parlamentaria, desplegará un discurso pormenorizado que retomará el plan original del inicio de su mandato, que pretendía afianzar la modernización del Estado rionegrino. Si bien en los últimos días dio algunos detalles de lo que pretende para este año, como la regularización de tierras que alcanzará a quienes producen y a comunidades originarias, fuentes de su entorno ratificaron a Letra P que el acceso al suelo, la capacitación del sector privado y la agenda de energías limpias resaltarán en su alocución.

Justamente la instalación de una planta que producirá Hidrógeno Verde, una de las ambiciosas apuestas de la provincia, caratulada como la inversión del siglo en la cumbre de cambio climático de Edimburgo, tendrá su momento especial de una jornada importante para Carreras, en un mes clave en el horizonte de Juntos Somos Río Negro (JSRN): el 27 de marzo se renovarán autoridades partidarias.

Carreras y la representante de Fortescue.

Este medio explicó el organigrama ideado por Weretilneck en su fuerza. En los próximos días, ratificará un nuevo mapa orgánico, que incluirá a todos los sectores, mientras se aviva el pedido de algunas voces de la alianza para que el senador vuelva al Ejecutivo. Los que mayor interés tienen son los hermanos Elbi y Nelson Cides, mentores del Movimiento Patagónico Popular (MPP), partido fundacional de JSRN y de notable afinidad con el exgobernador. Con lista única y los ánimos menos caldeados, se aspira a ordenar la interna partidaria.

Con ese antecedente inmediato, Carreras –que dejará un resumen en libros que repartirá a quienes asistan al parlamento– repasará lo hecho por su gabinete, afianzará el concepto de desarrollo sustentable y retomará el plan original para darle un aire nuevo al ámbito público. “La pandemia lo retrasó, pero esto será parte de la gestión en los dos años de mandato que faltan”, explicaron desde su entorno.

Una incógnita gira sobre la presencia de intendentes e intendentas en la apertura de sesiones. La última semana, jefes y jefas locales de JSRN se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales y se hicieron un tiempo para dialogar con Weretilneck. En esa ronda se enteraron de la minigira que preparaba el senador por Maquinchao y Pilcaniyeu, en lo que significó el retorno al territorio del dirigente que aparece como favorito para quedarse con la provincia en menos de dos años.

Un condimento extra para la sesión inaugural será el paro convocado por docentes y estatales enrolados en ATE para el 2 y 3 de marzo. El gremio que tiene como conductor político al adjunto nacional Rodolfo Aguiar, otrora opositor acérrimo de JSRN y posterior aliado, presenta el primer gran escollo a la administración con esta medida de fuerza.

Hasta este fin de semana, la tensión iba en aumento luego de la respuesta que preparó el gobierno en contra de la convocatoria. “Día no trabajado, día no pagado”, advirtió el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, en una muestra de que la resolución al conflicto no será tan sencilla como en otros años.