Vicentin insiste con su propuesta y descarta una salida por vía de la Justicia

La cerealera Vicentin y los socios interesados en quedarse con la firma defendieron la nueva propuesta presentada a los acreedores para el pago de la deuda de 1.400 millones de dólares que evitaría la quiebra, afirmaron que "avanza consistentemente" y minimizaron el rechazo del denominado Fideicomiso de Acreedores, que apuesta por una salida vía cramdown.

Fuentes cercanas al directorio de la empresa señalaron a Letra P que la nueva propuesta de pago "se encuentra vigente y ajustada al proceso concursal, dentro de los plazos establecidos para alcanzar las mayorías, tanto en términos de cápitas como del capital necesario para alcanzar su aprobación".

"Esta propuesta, que es la mejor que Vicentin junto a otras tres empresas de enorme prestigio en el sector ha logrado construir en un contexto macroeconómico de extrema dificultad, permite mantener las fuentes de trabajo como lo ha hecho desde el primer instante en que se manifestó la crisis financiera y busca resolver, de manera integral, el perjuicio ocasionado al eslabón más débil de la cadena agroindustrial, que son los pequeños productores agropecuarios a quienes se les devuelve el 100% de sus acreencias en dólares", expresaron.

Salieron, así, al cruce de un grupo de socios aglutinados en el denominado Fideicomiso de Acreedores que rechazan la propuesta presentada por Vicentin y las tres gigantes que apuestan a quedarse con la cerealera (la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro S.A., del Grupo Pérez Companc, y Viterra Argentina S.A., de la multinacional Glencore), y agitan una salida vía cramdown, un recurso en el que la Justicia impone la estrategia.

En ese sentido, las mismas fuentes señalaron a Letra P que dicha iniciativa "no cuenta con el apoyo de los actores mayoritarios en el concurso; los porcentajes que dicen representar no son tales y lejos están de interpretar la voluntad de la mayoría de los acreedores quirografarios". La firma minimiza al grupo díscolo de acreedores. "Representan no más del 6% de la masa total y el 8% del total de la deuda quirografaria", dicen.

A pedido del juez del concurso, Fabián Lorenzini, la Mesa Técnica analizó este martes el escenario del cramdown. Para Vicentin, esa salida "lejos está de constituir, para la masa de acreedores, una propuesta superadora”. "Prácticamente no existen en la Argentina implementaciones exitosas de este tipo de procesos", sumaron.

Un escenario de cramdown, indicaron las mismas fuentes, dilataría la presentación de una nueva propuesta de cancelación de créditos a marzo de 2023. Además, advirtieron que los costos fijos de Vicentin no estarían garantizados, ya que caerían los contratos de fason actualmente en vigor porque los "interesados estratégicos podrían no participar del proceso".