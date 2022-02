MDQ: la oposición se le planta a Montenegro en el Concejo y sube la tensión

No para de escalar la tensión política en Mar del Plata. Desde el 10 de diciembre, cuando la oposición se abstuvo de votar a la presidenta del Concejo impulsada por el oficialismo, la nueva fisonomía deliberativa exhibe cortocircuitos crecientes que también se vieron en la discusión por la conformación de las comisiones y que ahora anclan el debate presupuestario, con un expediente polémico como mar de fondo.

Sin mayoría automática y con una oposición repartida en tres bloques que ha demostrado capacidad de coordinación para plantarse ante el Ejecutivo, el intendente Guillermo Montenegro empieza a encontrar desafíos concretos a su muñeca política. Es en ese contexto que, en recientes declaraciones al portal 0223, el macrista empezó a dar señales de incomodidad, hablando de “una oposición que no ayuda a los marplatenses”.

En la vereda de enfrente recogen el guante: “Parece que busca una oposición muy complaciente que le diga todo que sí. Eso conlleva un dejo de soberbia; algunas cosas pueden ser mejoradas y en otras están equivocados”, arremetió en diálogo con Letra P el concejal de CREAR-Juntos Alejandro Carrancio, titular de la comisión de Hacienda que este martes no convocó a la segunda reunión para tratar el Presupuesto. Carrancio argumentó su decisión en “un procedimiento irregular” con el expediente de fotomultas.

Tema candente que el año pasado incluso cosechó cortocircuitos entre algunos socios de JxC, el nuevo convenio firmado por el intendente para el abordaje de las fotomultas llegó al Concejo, pero no fue girado a la comisión de Educación, la primera de las cuatro contempladas para su análisis y donde –dato clave– la oposición tiene mayoría. En el Frente de Todos (FdT), la titular de la comisión de Educación, Mariana Cuesta, denunció “manejos fraudulentos del expediente” y difundió en redes “un documento oficial que muestra que el convenio de fotomultas tenía que pasar por la comisión de Educación. Alguien arrancó la hoja de ese expediente”.

Carrancio dice que el oficialismo evitó mandar el expediente a esa comisión porque sabía que no pasaría y que, entonces, hizo una “maniobra antirreglamentaria” e “irregular” mandándolo a una donde sí tiene mayoría. Y afirma que esto “quedó advertido, con constancia en los registros informáticos del Concejo”. “Pedimos los giros originales, el oficialismo lo negó y sostuvo los giros planteados modificados, con el argumento de que no tiene estado parlamentario”, relató a este medio.

En la bancada oficialista replicaron que el expediente no tiene estado parlamentario, por lo que podían hacer cambios de comisión. Utilizando el mismo argumento, el concejal de CREAR-Juntos frenó el tratamiento del Presupuesto y la Fiscal-impositiva en la comisión de Hacienda. “En esas condiciones, no podíamos seguir tratando el Presupuesto, porque no tenemos certezas de si lo hacemos ajustado o no a reglamento”, argumentó.

Este lunes, las autoridades de los tres bloques opositores a nivel municipal (FdT, CREAR-Juntos y Acción Marplatense) pidieron reunión de labor extraordinaria para que el oficialismo explique lo ocurrido con el expediente fotomultas. “¿Quién es responsable de sacar una hoja del expediente y cambiar el giro? ¿Quién dio la orden política?”, se preguntó Marina Santoro, titular del bloque FdT. Por lo pronto, para este miércoles está convocada la reunión ordinaria de Labor, pero el tema no figura en el orden del día. “Eso no impedirá que lo charlemos en la reunión y, a partir de lo que ahí se resuelva, veremos cómo proseguir”, indicó Carrancio.

También, el concejal de CREAR señaló que pidieron una reunión con el oficialismo “para unificar un criterio” en lo relativo al abordaje de los expedientes. De eso también depende que se destrabe el tratamiento del Presupuesto en la comisión de Hacienda. Amén de eso, Carrancio (que, al igual que su compañero de bloque, Nicolás Lauría, abandonó el bloque oficialista el año pasado) consideró que, en la Fiscal-impostiva, el municipio plantea “una planilla de Excel donde aplica un coeficiente del 45% de aumento y que dé todo lo mismo”. Al recalcar que a lo largo de la gestión Montenegro se dio un aumento de tasas “de casi 170%”, estimó “excesiva” la nueva suba y fijó: “Con estos números, adelantamos nuestra oposición”.

Desde el bloque oficialista, la concejala de la Coalición Cívica, Angélica González, disparó en declaraciones a Letra P: “El Concejo viene muy trabado, muy obturado. No convocaron al segundo encuentro de Hacienda para el análisis del Presupuesto y se cayó el cronograma. Acá hay una conducta irresponsable y el objetivo es simplemente obturar y fracturar la posibilidad de trabajo real del Concejo y, de alguna manera, afectar el gobierno municipal”.

En esa línea, la edil lilita aseveró que “es muy visible” que, “entre el FdT y Crear-Juntos, hay una planificación, una tarea sistemática” en el hecho de no querer “sentarse a ver el Presupuesto”, lo cual, sostuvo, “resulta inentendible, porque el Presupuesto se puede ver y votar negativo. El tema es obturar la posibilidad de que esto evolucione. Es grave, porque es evitar la posibilidad de uso de un instrumento importantísimo para el gobierno municipal, que es el dinero de los contribuyentes”.

Consultada por el expediente de fotomultas, la concejala oficialista replicó: “No tiene nada que ver con el Presupuesto. Las fotomultas no era tema de análisis para 17 encuentros, sino el Presupuesto. Más allá de si hubo o no gravedad en la equivocación de una derivación a comisión, concretamente esto es una excusa para darle curso a lo que tenían planificado, que es no dejar que se analice el Presupuesto”. Y machacó: “Es una oposición que pone todo el tiempo palos en la rueda a la posibilidad de gestionar”.