El diputado provincial santafesino Leandro Busatto buceó en la rosca de la Bota y aseguró que “el peronismo en Santa Fe está en modo GPS, buscando el rumbo y recalculando un poco”. A pesar de las molestias que le generó que se hayan expulsado de la gestión provincial a referentes de su espacio político, la rossista Corriente de la Militancia, contó que no pensó en irse del bloque ni dejar la presidencia.

En diálogo con Letra P, el legislador fue crítico del gobierno de Omar Perotti: “Deberíamos tener un peronismo mucho más participativo, que permita que cualquier compañero o compañera se sienta protagonista de lo que estamos viviendo”, dijo. Habló sobre las reuniones de su sector político y las ideas para 2023 y adelantó que podrían repetirse las internas de 2019-

-¿Cuáles son las expectativas para 2022?

-Aspiro a que el gobierno de Alberto Fernández y de Omar Perotti, y el peronismo en general, tengan un gran año, y que nosotros tengamos posibilidades de seguir creciendo y construir una alternativa que permita confluir en una propuesta electoral para 2023.

-¿Qué lectura hace de la actualidad del PJ a nivel provincial?

-En Santa Fe, el peronismo está en modo GPS, buscando el rumbo y recalculando un poco. El rumbo tiene que ver con poder hacer coincidir las expectativas políticas con la gestión, y potenciar una a la otra. Tenemos una gestión y me parece que a veces no logramos generar las expectativas políticas que merece a los propios compañeros,

-¿A qué se refiere?

-Deberíamos tener un peronismo mucho más participativo, que permita que cualquier compañero o compañera se sienta protagonista de lo que estamos viviendo, y a eso hay que generarlo en los ámbitos partidarios y políticos en general. Para que ocurra eso tiene que haber, de quienes tienen mayor responsabilidad, más diálogo y apertura, y de los que tienen menos responsabilidades mayor vocación por participar.

-¿Ve al perottismo abierto a ese diálogo?

-Es que no concibo que no haya posibilidad de dialogar o pensar un destino común. ¿Alguien cree que el peronismo tiene destino o futuro para un sector y no para el conjunto? No, nadie puede pensar que hay un sector del PJ que se va a salvar y que al resto le va a ir mal.

-Mencionó la cuestión participativa. ¿Fue un quiebre en la relación con el gobierno que se desvincule de la gestión a cuatro referentes de su espacio político?

-No, no sé si hay un antes y un después, pero fue un gesto que me sorprendió. No me gustó, me pareció poco apropiado para el momento que el peronismo está viviendo. Después de las elecciones hablé con los compañeros y compañeras de la línea interna del gobierno, tratando de acercar posiciones, y les pedí expresamente que tuviéramos gestos que permitieran caminar juntos y no separados. Siento que se hizo exactamente lo contrario, pero hay que mirar para adelante. Lo charlé con quien tenía que charlarlo y veremos hacia adelante la posibilidad de que el gobierno entienda que nos necesitamos mutuamente.

-Federico Fulini decidió irse del bloque del PJ en el Concejo de Santa Fe. ¿Pensó en irse del bloque de Diputados?

-No, nunca se me cruzó esa idea. Con los compañeros de bloque tengo una excelente relación, ninguno expresa alguna situación distinta a la que yo puedo estar manifestando públicamente. Fui una persona muy coherente y, aún con diferencias, siempre banqué la gestión y las leyes que me tocaron defender. No se me ocurrió irme porque no hay nada que me permita pensar que me va a ir mejor, en términos individuales o colectivos, que no sea con el bloque del PJ en Diputados. Ya tenemos demasiadas dificultades siendo pocos, imaginate si nos dividimos. Más allá de todo esto, lo que hizo Fullini me pareció una decisión respetable.

-¿Pensó en abandonar la presidencia del bloque?

-No. Fui elegido por mis pares y no por el gobernador y son mis pares los que tienen que manifestar si están o no de acuerdo con el laburo que yo hago.

-Ricardo Olivera se estuvo reuniendo con diferentes espacios del PJ. ¿Ve posible reeditar la unión partidaria del 2019?

-Lo veo necesario, estamos en un momento bisagra. Empieza a darse vuelta el reloj de arena y el peronismo tiene dos años para convencer a los santafesinos y santafesinas que podemos hacer mejor las cosas y convencer a un montón de peronistas que podemos ganar de nuevo. Al no haber un diálogo tan fluido desde el gobierno hacia los compañeros me parece que está bien que el partido ocupe ese rol.

-¿Cree que se puede institucionalizar esa discusión?

-La idea es esa. Así se hizo en 2019 y nos fue bien, si nos fue bien así, no sé por qué habría que cambiar.

-¿La asunción de Martínez revitaliza políticamente a su espacio?

-Para nosotros es una alegría y un reconocimiento, pero la designación también tiene componentes individuales. No lo veo solo como un reconocimiento a nuestro espacio. Por supuesto que a nivel político hay una lectura que tenemos que hacer: la importancia de los que se mantienen siempre en el mismo lugar como el caso de Agustín Rossi y de nuestro espacio.

-¿Qué se discute o se va a discutir dentro de los plenarios de su espacio?

-Seguramente vamos a empezar a discutir este 2022 con la estrategia de competir en el 2023. Estoy casi convencido de que nuestro espacio político, conjuntamente con algunos otros sectores del PJ, vamos a presentar una propuesta electoral propia que fortalezca las chances del peronismo, tanto en lo provincia como en las principales ciudades

-¿Podría repetirse la interna del año pasado?

-Sí. Esperamos que sea una interna más virtuosa.