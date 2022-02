Leña al fuego: el kirchnerismo pide cambios en el acuerdo con el Fondo

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires Leopoldo Moreau anticipó que los sectores más duros del kirchnerismo planean “dar el debate” alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado por el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, para que “algunas cosas se remuevan”. De esta manera, atizó la nueva crisis que sufre el Gobierno luego de que este lunes Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque oficialista por discrepancias sobre la reestructuración de la deuda externa.

"Vamos a llamar la atención sobre los peligros (del acuerdo) y ojalá que sirvan para que, cuando se firmen los memorándum, algunas cosas se remuevan", anticipó Moreau en declaraciones a Radio 10.

El legislador evidenció las tensiones que existen en la coalición oficialista sobre el pago de los 44 mil millones de dólares que le debe la Argentina al Fondo a partir del crédito tomado por el expresidente Mauricio Macri y criticó al ministro de Economía y uno de los hombres de mayor confianza del Presidente, Martín Guzmán. "Acá no se estaba discutiendo default sí o no, porque con el FMI no hay default, hay mora”, argumentó y agregó: “Si no se cerraba (el viernes) se corría la posibilidad de una devaluación y una gran corrida bancaria, pero eso es responsabilidad de Guzmán, que dilapidó las reservas. Le pagamos sin un acuerdo, se equivocó", sostuvo.

Además, apuntó contra Alberto Fernández por -dijo- no haber analizado, al llegar a la Casa Rosada, si el préstamo desembolsado por el Fondo “fue legítimamente otorgado”. “Cuando asume y dice 'no me giren más' por ese préstamo de 57 mil millones tendríamos que haber dicho 'y además suspendemos el pago y llevamos el tema a (la Corte de) La Haya'”. “El final hubiese sido totalmente distinto”, analizó este martes.

Moreau disparó contra Guzmán, a quién responsabilizó de haber informado “recién hace 15 días” al Presidente y a las provincias que el trato alcanzado “no era un acuerdo de facilidades extendidas, como se preveía y se esperaba en el oficialismo”, sino un “stand by que le permite al Fondo establecer las revisiones trimestrales”. “El FMI ya está mandando a decir que hace falta más quita de subsidios y tasas de intereses muy altas", criticó.