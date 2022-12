Mujeres religiosas y laicas salieron a bancar a la “lideresa" Cristina

Religiosas, laicas consagras y referentes laicas en la opción por los pobres salieron este jueves a respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definieron como su “lideresa”, y expresaron su repudio por la “condena amañada” en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.

La agrupación autodenominada “Mujeres entregadas a la causa de las/os empobrecidas/os” es lidera por Ana María Donato, laica consagrada de la Compañía de Aprendices de Jesús, y nació de aquel encuentro en el Salón Provincias del Senado, en el que –tras el atentado- CFK hizo su aparición pública rodeada de personas religiosas del campo popular.

Las mujeres titulan “La Patria está en peligro” a su primer mensaje como organización y escrito como una carta personal a la vicepresidenta. “Cristina querida, nuestra lideresa por tu fuerza y opciones a favor de construir la Patria desde las/os pobres, con vos acuñamos ‘la patria es el/la otra’”, destacan, y sostienen: “Con la ‘condena amañada’ con la que te atacan, nos atacan a nosotras/os, a toda persona que sueña, cree, trabaja y vive por amor a esta tierra argentina, al pueblo que la habita y a toda la Patria Grande”.

La agrupación de mujeres atribuye elípticamente la sentencia condenatoria contra CFK a quienes participaron de la cumbre de Lago Escondido, al puntualizar: “Te condenan a vos, y nos condenan a todas/os a una indefensión obscena, donde el Estado de Derecho es manipulado por jueces, fiscales, empresarios y medios de comunicación corruptos”.

“Nuestra historia no es una historia de vencedores sino de resistencia. Seguiremos resistiendo y luchando por la reconstrucción de los sueños que intentan arrebatarnos. No pasarán. No podrán matar el amor que el pueblo y nosotras, pueblo, te tenemos”, afirman en la declaración.

Tras preguntar “dónde está la justicia que mira, pero no ve", reclaman: “¡Reforma Judicial ya! Y que vayan presos todos aquellas/os que la bastardean”. “Apoyamos toda búsqueda de paz, vida, verdad y justicia en nuestra tierra amada”, concluyen.

Además de Donato, suscriben el mensaje Mirna Mónica Brizuela, Patricia Lizarraga, María Silvia Olivera, Graciela Cassou, Liliana Marzano, Patricia Carrizo, Rosa Nagel, Carmen Alicia Morell, María Aurora Álvarez, María Camila Ruiz, Dora Orlik y Martha Hamilton.