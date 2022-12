Las alianzas de Milei alborotan la jaula de halcones entrerriana

CONCORDIA (Corresponsalía Entre Ríos) Javier Milei enfrenta en esta provincia una rebelión impensada: la feligresía del libertarianismo se le paró en la vereda de enfrente y le puso un freno de mano en el armado de la coalición en la provincia. La consolidación en territorio es -se sabe-, el talón de Aquiles de la figura mediática que logró trascender las fronteras de la General Paz y desembarcar, gracias a la incuestionable eficacia de la penetración mediática, en tierras desconocidas.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Para su despliegue entrerriano, Milei tejió alianzas que este mes se consolidaron con un acuerdo de integración a la coalición de La Libertad Avanza (LLA) del Partido Conservador Popular (PCP) y el Partido Demócrata (PD), en sus representaciones locales. PCP y PD se suman al Partido Libertario (PL) y el Partido Sol, que ya estaban adentro. Con esas cuatro marcas, Milei despliega su juego para 2023.

Pero la llegada de los nuevos a La Libertad Avanza desató una interna inesperada entre los afiliados al Partido Libertario: la conducción partidaria de la ciudad de Concordia anunció su alejamiento del espacio, cuestionó las nuevas incorporaciones y acusó al PCP y al PD de “verticalistas y personalistas”. “Tienen ideas que no comulgamos en el libertarianismo”, publicaron en un comunicado la semana pasada.

También podés leer Milei no gana para disgustos: su equipo pide la renuncia de su jefe de campaña

El presidente del PL en Entre Ríos, Juan Martín Erro, explicó a Letra P que la decisión de la integración del PCP y el PD a la alianza de LLA ya había sido votada en la asamblea partidaria de septiembre y que la conducción de Concordia quebró el pacto y decidió no respetar los resultados de esa votación. “En Concordia no reconocen la autoridad superior que es la asamblea provincial, y eso no puede suceder, porque así no hay organización posible” señaló.

Erro atribuyó buena parte de los motivos del comportamiento de sus referentes locales a que “son gente joven, que no tiene experiencia en política ni en militancia”. Concordia es la segunda ciudad más grande de la provincia y la primera en cantidad de afiliados al PL (unos trescientos). Por eso aquí se encuentra la sede provincial del partido.

También podés leer La Julio Argentino, el brazo territorial en construcción de Milei en Buenos Aires

El líder libertario reconoció que en los demás departamentos entrerrianos no se vive la misma situación y aseguró que “el desacato” de las autoridades locales no influirá en la actividad proselitista del partido, que se prepara para la campaña “Milei 2023”. “Hay que mantener un orden para gritar la anarquía y para eso ya tenemos una fuerte presencia en toda la provincia pero más aún en la Costa del Uruguay”, dijo. En ciudades como Villaguay -una pequeña población de menos de cincuenta mil personas-, Erro dice que ya se anotaron más de doscientos afiliados.

El Partido Libertario en Entre Ríos está camino a obtener el reconocimiento del Tribunal Electoral, para lo cual necesitan unas cuatro mil adhesiones. Si bien las proyecciones entusiasman a las huestes de Milei, advierten que el freno está en el armado territorial. “No hay conducción política sin autoridad” insisten.

También podés leer Crece la rabia en el sur: quién es y qué piensa el candidato de Milei en Río Negro

La buena elección del economista en 2021 entusiasma a sus seguidores por el derrame que podría capitalizarse en esta provincia el año que viene. Dos diputaciones y cinco bancas en la legislatura de CABA son un punto de partida que motoriza a la militancia. Además, los números de las encuestas muestran un crecimiento del líder libertario.

Según un sondeo de opinión pública de noviembre, en Entre Ríos el diputado nacional se ubica solo detrás de Horacio Rodríguez Larreta en términos de imagen positiva. Con un 51.6%, Milei es el segundo dirigente nacional con mejor imagen en la provincia. El jefe de gobierno porteño lidera el ranking con el 54,7%.

“Tenemos una intención de voto del 25%” aseguran en la misma sintonía quienes militan su candidatura presidencial. “Estamos desarrollando cuadros políticos en las ciudades más grandes. Queremos ganar las elecciones para aplicar los principios liberales en la provincia. Para eso, tenemos que saber entrar en el sistema político y eso no es traicionar los valores”, respondió Erro a los halcones desobedientes. “Una cosa es el campo ideológico y otro el campo político. Y en Entre Ríos necesitamos un orden de trabajo para poder coordinarlo” aclaró.

Mientras tanto, la conducción provincial se ocupa por estos días de reorganizar la tropa libertaria concordiense y designar nuevas autoridades, por tercera vez en el año. A mitad de año, otro episodio de desobediencia con la anterior conducción había llevado a una renovación. Ahora, esperan que la tercera sea la vencida.