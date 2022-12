Milman, contra las cuerdas

"¿Qué pasa cuando nos enteramos que el señor (Gerardo) Milman tiene no sé cuántas señoritas a cargo? No solamente eso: que siendo integrante de la Comisión de Seguridad (de la Cámara de Diputados) tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad", lanzó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante su primera aparición pública después de su renunciamiento a una candidatura. La mención no fue casual y derivó en una segunda ofensiva para expulsar al diputado macrista. Esta vez será mediante un proyecto de ley, que lleva la firma de cinco diputadas del Frente de Todos, aunque las chances de que prospere son escasas.

El anuncio lo hizo este miércoles el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez y fue leído como un nuevo impulso a las denuncias contra Milman, pero en respuesta directa al planteo que hizo Cristina. Dentro del cuerpo ya existe un procedimiento en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara, que preside la oficialista Paula Penacca. Según supo Letra P, esa comisión no avanzó en ese planteo, no se reunió y tampoco hubo movimientos a pesar de las acusaciones que hay en contra del exviceministro de Seguridad.

El expediente es posterior a abril, cuando la comisión era presidida por la entrerriana Mayda Cresto. A partir de mayo fue sucedida por Penacca. En esa instancia estaba una denuncia presentada por el fiscal criminal correccional N° 55, César Augusto Troncoso, que envió un informe acusándolo de haberse extralimitado en sus funciones y pidió que fuera sancionado por la Cámara. El planteo del magistrado surgió a partir de un incidente registrado el 4 de abril de 2022, cuando la Policía de la Ciudad detuvo un auto, a nombre de Metalúrgica Oliva Hermanos S.A, manejado por María Luz Peralta Ramos, una conocida de Milman que mostró un registro de conducir apócrifo. El diputado cuestionó la detención, dijo que la señora era su esposa y denunció a los efectivos que la detuvieron. La firma Metalúrgica Oliva habría sido una importante proveedora de blindajes del Ministerio de Seguridad.

A ese incidente, que incluyó una sospecha inesperada, se suma el malestar que hay en la Cámara por la cantidad de asesoras que contrató. Serían más de 30 y en el bloque amarillo aseguran que son "más de 34".

Aunque la denuncia del juez Troncoso data de abril, no hubo ningún avance en una comisión que no se reúne a menudo y donde el oficialismo tiene 15 de los 31 integrantes. Sin un sólo paso adelante dentro de esa comisión, la mención que hizo Cristina no pasó inadvertida en Diputados, pero no cosechó una sola respuesta de JxC. Los compañeros y las compañeras de bancada de Milman no salieron a defenderlo.

Martínez habló este miércoles por radio LT8 y por el canal de cable C5N. En ambas entrevistas confió que el FdT viene trabajando desde la semana pasada en un proyecto para expulsar a Milman. "No me cabe la menor duda que su conducta debe ser analizada, porque hay cinco aristas para investigar", lanzó el legislador y comenzó a enumerar. "Están las posibles vinculaciones de Milman con integrantes de organizaciones que tuvieron que ver con el atentado contra Cristina, en una causa que instruye el fiscal Carlos Rívolo y tiene la jueza María Eugenia Capuchetti", dijo Martínez a la radio santafesina.

"Luego está el caso del auto cedido por una empresa, que podría configurar el delito de dádivas, y también la inconducta de Milman cuando fue a sacar el auto que le habían secuestrado. Hay un tercer ítem, que es el asesoramiento a una empresa de seguridad, cuando él integra la comisión de seguridad de esta cámara, algo que es incompatible", advirtió el rosarino. "Pero hay un cuarto tema, en torno a la empresa de estética que está a nombre de dos colaboradoras de Milman y podría ser una fachada para lavado de dinero. El quinto está concentrado en una denuncia del Ministerio de Seguridad sobre las designaciones de 18 personas dentro del área de inteligencia criminal que aparentemente nunca trabajaron ahí y sucedió cuando Bullrich era ministra", abundó el diputado.

El primer punto es investigado por Rívolo y Capuchetti a partir de una decisión de la Cámara Federal porteña cuando ratificó a la magistrada al frente del caso. La mantuvo en el expediente pero le ordenó que siga la "pista Milman". Hay un testimonio aportado por el diputado del FdT Marcos Cleri donde uno de sus asesores detalla que presuntamente escuchó a Milman decir: "Cuando la maten voy a estar camino a la costa".

Lo escuchaban Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, que estuvo al frente de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINICRI), cuando Bullrich era ministra de Seguridad y Milman, su jefe de Gabinete.

Este miércoles se conoció otra novedad judicial que engrosará la acusación. El juez comercial Daniel Frick ordenó la intervención en grado de veeduría de la sociedad de acciones simplificada Salvattore Group, que tiene como socios a dos asesores de Milman: a Gómez Mónaco, que es empleada del Congreso y Fernando Daga, contratado por el diputado para trabajar en su despacho. Toda la información fue provista por la Inspección General de Justicia que también investiga al legislador. De acuerdo al pedido de expulsión de esa firma surgen dos emprendimientos: Luxa Estética y Luxa Models. "En la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones (Fernando) Sabag Montiel y (Brenda) Uliarte", procesados como coautores del intento de asesinato contra Cristina.

El proyecto para expulsar a Milman se amparará en dos artículos: el 66 de la Constitución y el 188 del reglamento del cuerpo. El primero establece que la Cámara "podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno". Para hacerlo "bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos".

Ese procedimiento se aplica de acuerdo al artículo 188 del reglamento. Sostiene que por "indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros", el cuerpo "decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar la facultad" del articulo 66. Si es aprobada "el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande".

El pedido de expulsión lleva la firma de las diputadas del FdT Carolina Moisés, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic.