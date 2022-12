Encuesta: Jorge Macri ganaría la interna del PRO si las elecciones fueran hoy

Jorge Macri ganaría la interna del PRO si fueran hoy las elecciones para elegir al candidato del oficialismo para suceder al alcalde Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, según una encuesta reciente que también revela que el partido fundado por Mauricio Macri, sigue siendo el preferido por la ciudadanía porteña tras más de 15 años de gestión amarilla.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La encuesta de Espiral Consultores, realizada sobre una muestra de 1120 casos entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre, posiciona en primer lugar al actual secretario de Gobierno de Larreta con una intención de voto del 17,9%, por delante del ministro de salud, Fernán Quirós (11,2%), su par de Educación, Soledad Acuña (5,1%) , y el sindicalista Marcelo Peretta (3,1%), un dirigente gremial de la órbita de la jefe del PRO, Patricia Bullrich, con un discurso crítico para con el alcalde porteño.

“Hay un sentido común amarillo en la Ciudad que está más fuerte que cualquier candidato, que está permeando a la mayoría de los votantes porteños y, prácticamente, a la totalidad del votante de Juntos por el Cambio”, dijo a Letra P Pablo Cano, analista de la consultora. En ese sentido, el informe señala que –del total de personas consultadas- el 46,3% considera que el PRO “es la fuerza mejor preparada para gobernar y mejorar lo hecho en la ciudad”.

También podés leer Larreta lanzó la Horacioneta para alimentar la euforia PRO contra el PJ y la UCR

En cuanto a la interna de JxC, la encuesta destaca que “lo primero que se observa es una diversificación de las ofertas dentro del PRO, mientras que el otro socio de la alianza cambiemita, el radicalismo, sólo pone en la cancha a su figura más importante del distrito: Martín Lousteau”, quien tiene un 14,3% de intención de voto.

“Quiros tiene un nivel en la medición que es muy alto para un punto de partida de un oficialismo, que tiene todos los recursos para ponerlo en valor. Lousteau es un gran candidato de segunda opción, incluso del votante progre o peronista pero no es primera opción. El apellido Macri pesa en el distrito, creo que es el apellido, no Jorge Macri en sí, y me da la impresión que una PASO en donde juegan todos podría juntar arriba de los 60 puntos”, pronosticó el consultor y reiteró que la tendencia tiene que ver con ese “sentido común amarillo” de la ciudadanía porteña.

También podés leer Con Manes en boxes, Lousteau pone primera en la carrera porteña

De acuerdo a la medición, la población aprueba el modo en que Larreta administra el territorio que el PRO gobierna desde 2007. Los datos surgidos de la encuesta demuestran que el nivel de satisfacción de los porteños con la gestión macristas y los consensos -se subraya en los resultados- "superan el 60% tanto en las valoraciones cualitativas como en los escenarios electorales”.