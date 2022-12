Fernández invitó a Larreta al Norte: "Aquí no se discute cómo ampliamos el subte"

En medio del conflicto con el gobierno porteño por el pago de los fondos de coparticipación, el presidente Alberto Fernández y puso en duda que sea “razonable” que la Ciudad de Buenos Aires reciba una cantidad de dinero mayor que el resto de las provincias. Además, ratificó que el fallo de la Corte que dispuso la devolución de recursos a la administración de Horacio Rodríguez Larreta es “incumplible” pese a que este lunes informó que el aporte se hará a través de bonos.

"Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país", dijo el Presidente al inaugurar el acueducto Simbolar-Añatuya, en Santiago del Estero, y reparó en que “nadie puede desarrollarse en una sociedad injusta”. “Voy a trabajar incansablemente, mientras sea Presidente, para que esa desigualdad desaparezca. Lo voy a hacer por ustedes pero también lo voy a hacer por mí”, enfatizó.

Fernández estuvo rodeado de gobernadores: el chaqueño Jorge Capitanich y el anfitrión Gerardo Zamora, los cuales firmaron la iniciativa oficial en la que la semana pasada la Casa Rosada anunció la recusación de los cortesanos; pero también estuvo el santafesino Omar Perotti, que venía esquivando la escaramuza por los recursos.

El mandatario recordó que el viernes pasado avisó que "no se podía cumplir" con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables y ratificó que hoy piensa "lo mismo" pese a que ya sea oficial el pago a través de bonos, una medida que la Ciudad rechazó. "Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir. Por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este gobierno ya le pago una deuda a Santa Fe y esa provincia aceptó. ¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?", cuestionó Fernández.

Entonces, Fernández apuntó discursivamente contra el territorio porteño y, sin nombrarlo, contra Larreta. “Poniendo una mano en el corazón. ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?", agregó.