La liquidación del premio de la FIFA destapó diferencias en el equipo económico

La Asociación del Fútbol Argentino recibirá poco menos de 52 millones de dólares en concepto de premios, luego de haber ganado el campeonato del mundo. Después de la celebración del gobierno de Alberto Fernández que terminó subiendo a la Scaloneta, llegó el desplante del plantel que evitó el balcón de la Casa Rosada y los cruces con Claudio Chiqui Tapia. En el medio, mientras algunas calculadoras del Banco Central se encendían para sacar cuenta de los beneficios estatales por el ingreso extraordinario de divisas extranjeras, se destapó una inesperada polémica en el propio equipo económico que lidera Sergio Massa ante la posibilidad de que la AFA deje depositado en una cuenta en Suiza los dólares que la FIFA y la Conmebol reparten en cada edición al equipo ganador del torneo.

Números aparte, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, está convencido de que el premio mundialista será liquidado en su totalidad en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) apenas la FIFA, organizadora del evento, le transfiera a la AFA el pago. Eso se concretará más allá de mediados de marzo del año próximo, ya que el delay habitual es de 90 días. En el Central citaron al manual de balance de pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que califica al premio como "servicios recreativos y culturales", que los incluye en la obligación de ingresarlos al país al cambio oficial.

"La AFA los tiene que ingresar y liquidar", sentenció una fuente oficial, que además agregó que "las normas del BCRA dicen que los servicios tienen obligación de ingreso y liquidación". "Definición internacional más regulación interna, da la obligación de ingreso y liquidación", afirmaron desde el entorno de Pesce, consultados por Letra P. Son 42 millones de dólares que reparte la FIFA, que se sumarán a los 10 millones de dólares extra que la Conmebol tenía destinado para el país de Sudamérica que ganara la copa del mundo.

Lo que sí garantiza el Central es que los premios a los jugadores resultante del contrato documentado que tiene la AFA con los jugadores por la prestación del servicio se pueda pagar en dólares oficiales si es que los campeones del mundo no son residentes en Argentina. Lo que implica que la organización que preside Claudio Tapia tiene acceso al mercado oficial para pagar a los jugadores que tienen residencia fiscal en el exterior, lo que implica que "liquida, pero también paga en dólares oficiales". "El premio representa 5% de lo que opera un día normal el mercado de cambios en Argentina", explicaron.

Todavía no está clara la ecuación final, porque la Argentina tendría una quita de premios por multas económicas que recibiría por los incidentes que se desataron en el final del partido contra Países Bajos por los cuartos de final, que alcanzaría los 4 millones de dólares. Lo que sí se sabe es que el único integrante del plantel que cobraría en el reparto de los poco menos de 52 millones de dólares que vive en el país es el arquero de River, Franco Armani, quien estará alcanzado por el pago al impuesto a las Ganancias del 35%.

La AFA, por ser una asociación civil, no deberá tributar nada extra al fisco argentino por el premio, aunque los movimientos bancarios no estarán exentos del impuesto a los débitos y créditos. También deberán pagar el impuesto al cheque surgidos de los pagos a los jugadores. Y si bien desde la AFIP no señalaron ninguna otra percepción, podría imponerse también el 7,25% de derechos de exportación, que se configuró especialmente para los ingresos del exterior de la entidad deportiva.

En medio de los argumentos técnicos, se activó una opción que podría esquivar el paso de los dólares por el Banco Central. Fuentes vinculadas a la Administración Federal de Ingresos Públicos dejaron abierta la posibilidad legal de que la AFA utilice una cuenta oficial y declarada en la ciudad suiza de Zurich, en donde opera la FIFA. De ser así, Tapia se quedaría con dólares billetes para organizar la administración de la organización del fútbol, sin necesidad de que se le transforme en pesos.

"El premio a AFA se lo paga FIFA, que tiene sede en Zurich. Si tiene cuenta en Suiza, no tiene la obligación de ingresarlo al país", le dijo a este portal una fuente cercana al jefe de los sabuesos, Carlos Castagneto. Mientras que otras fuentes massistas coincidieron en señalar que "si la cuenta está declarada, no es necesidad ingresarlos al país, como sucede con los jugadores de fútbol que cobran en divisas extranjeras y operan en bancos del exterior".

De ese modo, se abrió una suerte de grieta interna en el equipo económico de Massa en torno a los millonarios ingresos de la AFA y que no estaba en el radar de las diferencias. El ministro de Economía intentó quedarse con la Presidencia del Central cuando llegó al Palacio de Hacienda, pero relajó su ofensiva ante la defensa del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, dejó a Marcos Cleri en el Directorio del BCRA, quien, además de ser el stopper de Massa en el Central, se transformó en el representante de la entidad financiera en las negociaciones políticas.