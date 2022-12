Coparticipación: Larreta apedrea la cumbre oficial contra el fallo de la Corte

Rodeado de sus colaboradores en la administración porteña y dirigentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta celebró este miércoles el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón en la guerra con la Nación por el porcentaje recursos, y le puso pimienta a la decisión de la Liga de las provincias de ir a ver al presidente Alberto Fernández, que los recibirá este jueves, para preparar una ofensiva política frente a una sentencia del máximo tribunal a la que consideró “un ataque directo a la Ciudad”

El referente del PRO dijo “no entender” cómo algunos mandatarios provinciales al primer mandatario en su ofensiva contra la administración porteña y negó que la disputa con Nación vaya a afectar económicamente a las provincias.

“Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias. Y hago una aclaración importante que el fallo explícitamente señala: esto no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia”, sostuvo Larreta en una conferencia de prensa en la sede comunal del barrio porteño Parque Patricios.

El dirigente del PRO, que proyecta su candidatura presidencial dentro de la coalición opositora, estuvo secundado en la rueda de prensa por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el senador nacional de la UCR Martín Lousteau, el jefe del Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y los referentes de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.

Tal como anticipó Letra P, el jefe de Gobierno dijo que analizará con su equipo los "próximos pasos", en referencia a la promesa de bajar los impuestos a las tarjetas de crédito que había establecido tras la quieta de recursos, además de reducir Ingresos Brutos sobre instrumentos financieros. No obstante, aclaró que el “fallo no es retroactivo”. “No nos devuelven todo lo que injustamente nos quitaron hacia atrás. Por eso las medidas van a implementarse hacia adelante”, justificó al anunciar el alcance de la medida.

“Cumplo con mi palabra de que todo lo que la Corte nos devuelve lo vamos a aplicar a la baja de impuestos. Primero eliminando el impuesto a las tarjetas de crédito desde mañana mismo. Y vamos a reducir los Ingresos Brutos sobre los instrumentos financieros de 8% al 2,85%, que es la proporción del dinero que volvemos a recibir. Esto entra en vigencia en 10 días”, puntualizó en la rueda de prensa.

En septiembre de 2020, mientras la Policía de la provincia de Buenos Aires realizaba protestas por malas condiciones de trabajo, el presidente Fernández redujo el porcentaje de coparticipación de la ciudad al 2,32. El gobierno porteño reclamó entonces ante la Corte, que ordenó a ambas jurisdicciones buscar una solución, pero como luego de varios encuentros eso no se logró, emitió este miércoles un resolución en la que dispone que la Nación le entregue a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables mientras se resuelva el conflicto en forma definitiva.

“Nunca me voy a olvidar cuando a las 7.29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el gobierno nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, recordó Larreta.