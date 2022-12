Berni desmintió a Fernández: "Todo lo que dice no es así"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, rechazó las declaraciones de su par de la Nación, Aníbal Fernández, en cuanto al operativo que acompañó y trasladó este martes a los jugadores de la selección argentina y aseguró que “todo lo que dice no es así”.

“Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el ministro (porteño, Marcelo) D’Alessandro... Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa", señaló en declaraciones a radio La Red.

El funcionario de Axel Kicillof habló en esos términos luego de que Fernández negara su participación en el dispositivo que custodiaba a los integrantes de la Scaloneta. “Berni no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Una vez que terminamos, yo invité a los ministros para que lo chequearan, pero la preparación es nuestra”, había dicho el titular de la dependencia nacional.

Frente a eso, Berni consideró que si bien "ayer quedaron en evidencia una vez más las miserias de la política, lo importante es que el pueblo bonaerense pudo abrazar a los jugadores y ellos pudieron sentir el calor, la pasión, el amor y por sobre todas las cosas el respeto de quienes acompañaron a sus héroes durante 15 km sin ningún tipo de inconvenientes”.

“Quien convocó la reunión (con Fernández y D’Alessandro) fue quien le habla, por eso digo que todo lo que dice Fernández no es así y no pienso entrar en un debate. Hice todo lo que tenía que hacer y me quedé viendo desde atrás cómo el colectivo seguía de largo", recordó.