En la meca K, Vidal culpó al oficialismo por el escándalo en Diputados

Durante su paso por Santa Cruz, nueva escala de su gira de posicionamiento para meterse en la puja por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), la diputada María Eugenia Vidal defendió el accionar de la oposición durante la sesión de la Cámara baja que este jueves terminó en un escándalo y responsabilizó al Frente de Todos (FdT) por los gritos e insultos que se registraron en momentos en los que el cuerpo se alistaba para renovar a sus autoridades y aprobar la construcción de nuevas universidades.

“Como diputada no me enorgullece para nada lo que sucedió en el Congreso, pero eso tiene un responsable claro y es el oficialismo”, aseguró la exgobernadora de Buenos Aires, quien consideró que JxC “hizo lo que correspondía”, es decir, “defender la institucionalidad” al rechazar la reelección de Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo al tener en cuenta, consideró Vidal, que la legisladora oficialista “había desconocido a la Justicia” al no promover los nombramientos de la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura.

“El segundo límite lo pusimos, cuando violando el reglamento, en una sesión completamente ilegal, se pretendía sancionar leyes, y sin tener el número de diputados suficientes, y no se le daba la palabra a la oposición, también violando el reglamento”, agregó y se preguntó: “Si nosotros no podemos respetar las leyes que nosotros mismos nos damos, ¿cómo le vamos a pedir a los argentinos que respeten las leyes que sancionamos?”.

La precandidata a la Presidencia por JxC llegó este viernes a la meca del kirchnerismo, Santa Cruz, la provincia número 19 a la que llega desde que a principios de año inició la gira nacional que busca posicionarla en la carrera para llegar a la Casa Rosada en las elecciones de 2023. Durante su estadía, mantuvo una serie de encuentros con representates de sectores económicos y políticos locales de la coalición opositora.

“En cada lugar del país a donde fui, siempre dije, ¿cuáles son los lugares que pueden hacer crecer esta provincia y a la Argentina?”, afirmó. En esa línea, consideró que “el turismo es un buen ejemplo en El Calafate. Ese es un proceso federal que pienso aportar desde el lugar que me toque. Tal vez me toque la Presidencia, pero si no, somos un equipo”, volvió a señalar, tal como lo hizo en cada una de sus escalas provinciales desde que expresó su vocación de llegar a la Casa Rosada.

“Este cambio no lo va a hacer un presidente, sino una generación, un conjunto de dirigentes que se comprometan de verdad y que se pongan la Argentina al hombro. Necesitamos a millones de argentinos comprometidos, necesitamos equipos en cada lugar que empujen el cambio que queremos llevar adelante”, profundizó.